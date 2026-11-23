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Η Κόμο περιμένει να υποδεχτεί την ΑΕΚ την Τρίτη (24/11), με τους Ιταλούς να στένουν ένα μήνυμα καλοσωρίσματος στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Γράφοντας σε αγγλικά και ιταλικά, αλλά με εισαγωγή στα ελληνικά, η ομάδα ανέφερε κάποια βασικά στοιχεία και τον σεβασμό της προς την Ένωση.

Αναλυτικά:

«Καλώς ήρθατε, ΑΕΚ!

Ένας σύλλογος διαμορφωμένος από την ιστορία, την κληρονομιά και ένα βαθύ αίσθημα του ανήκειν.

Η ΑΕΚ Αθηνών, που ιδρύθηκε από Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, έχει μεταφέρει την ταυτότητα και τις παραδόσεις της από γενιά σε γενιά, αποτελώντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τον εμβληματικό δικέφαλο αετό μέχρι το πάθος των κιτρινόμαυρων οπαδών της, η ιστορία της ΑΕΚ ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του γηπέδου.

Τώρα, η ελληνική ομάδα φέρνει την ιστορία και τις φιλοδοξίες της στις όχθες της λίμνης Κόμο, καθώς η Κόμο 1907 ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ Αθηνών στο στάδιο “Giuseppe Sinigaglia”, για την 5η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Από την Αθήνα στο Κόμο, μας περιμένει ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά».