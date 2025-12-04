Μήνυμα Γιαννακόπουλου στη EuroLeague: «Ακατάλληλο το ΣΕΦ, να δοθεί στη Φενέρ το ματς»

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτε αναβλήθηκε καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Στο Φαληρικό στάδιο, οι υπεύθυνοι της ομάδας είχαν κάνει προσπάθειες να προστατεύσουν το παρκέ και να περιορίσουν τις συνέπειες της βροχής, ωστόσο η ένταση της κακοκαιρίας δεν άφησε περιθώρια. Η αναβολή είναι οριστική, με τις δύο ομάδες να περιμένουν νέα ανακοίνωση για τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε μέσω story στο Instagram του όσα συμβαίνουν στο ΣΕΦ, τονίζοντας πως οι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν και η Φενέρ να πάρει την νίκη με 0-20.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε».