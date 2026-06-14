«Μην το χαλάσουμε τώρα»: Μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ-Χεζμπολάχ στη σκιά των χτυπημάτων στη Βηρυτό

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση (της Χεζμπολάχ) στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του για τα σημερινά πλήγματα στον Λίβανο.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social αναφέρθηκε στην επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια. Σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, πρόκειται για την αντίδραση του Τελ Αβίβ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.



Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν.



Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης -Ας μην το χαλάσουμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Τραμπ.

TRUTH SOCIAL

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.



Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις (που έχουν αναληφθεί).

Η επίθεση στον Λίβανο

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, στην τελευταία στρατιωτική κλιμάκωση που, σύμφωνα με παρατηρητές, θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ευαίσθητες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.



Iσραηλινά αεροσκάφη έπληξαν την περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, και ειδικότερα τη συνοικία Γκομπέιρι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι οι επιδρομές στόχευαν υποδομές της Χεζμπολάχ. Όπως τονίστηκε, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον «στόχων της Χεζμπολάχ» στη Νταχίγιε, σε απάντηση στα πυρά της ένοπλης λιβανέζικης οργάνωσης προς το ισραηλινό έδαφος. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τρεις βλήματα προς το βόρειο Ισραήλ, σε αυτό που χαρακτήρισε ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Εικόνα από τα ισραηλινά χτυήματα στη νότια Βηρυτό (φωτο: REUTERS/Zohra Bensemra)

Η τελευταία κλιμάκωση στον Λίβανο -όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις και χερσαία επίθεση στο νότο- θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί η συμφωνία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα επικυρωθεί την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, αλλά δεν θα υπογραφόταν σήμερα.



Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ιράν κατέστησε σαφές ότι οι επιθέσεις στη νότια Βηρυτό αποτελούσαν κόκκινη γραμμή. Όταν το Ισραήλ χτύπησε τελευταία φορά τα προάστια της Βηρυτού πριν από μια εβδομάδα, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και ο Τραμπ απαίτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου σε μια οργισμένη τηλεφωνική κλήση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.



Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό κατέδειξαν ότι οι ΗΠΑ «είτε δεν έχουν τη βούληση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους είτε την ικανότητα να το πράξουν». «Αν δεν έχεις τη θέληση και την ικανότητα να εκπληρώσεις τις δεσμεύσεις σου, δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις για συνέχιση της πορείας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Σαρντάρ Ασαντί, αξιωματούχος του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του ιρανικού στρατού, δήλωσε επίσης ότι οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μιζάν.

