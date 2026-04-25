Μήνυμα Τραμπ στο Ιράν για τις διαπραγματεύσεις: «Όταν θέλουν, μπορούν να μου τηλεφωνήσουν»

«Μαλώνουν μεταξύ τους, υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες. Πιθανότατα, σε πολλές περιπτώσεις, παλεύουν για την ηγεσία. Νομίζω ότι παλεύουν για να μην γίνουν ηγέτες, επειδή εξουδετερώσαμε δύο επίπεδα ηγετών», τόνισε, για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.



Ακόμη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με «όποιον κι αν έχει τα ηνία» στο Ιράν και πρόσθεσε «Όταν θέλουν, μπορούν να μου τηλεφωνήσουν. Έχουμε όλα τα χαρτιά, έχουμε κερδίσει τα πάντα».



«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και, ενδιαφέροντα, αμέσως μόλις το ακύρωσα [το ταξίδι του απεσταλμένου στο Πακιστάν], μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο.



Συζητήσαμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, πολύ απλό… Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά».



Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει την εκεχειρία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».