Συνάντηση Τσίπρα με πρέσβεις χωρών της Αμερικής: «Επιστροφή στη διπλωματία και στο διεθνές δίκαιο»

Συνάντηση με πρέσβεις χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής πραγματοποίησε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας , με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις διεθνείς αλλά και εσωτερικές εξελίξεις.



Στη συνάντηση του με τους Πρέσβεις του Καναδά (που φιλοξένησε τη συνάντηση), της Βραζιλίας, του Μεξικό, της Κούβας, της Χιλής και του Περού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη δημιουργία της ΕΛΑΣ, καθώς και στους στόχους και τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα.



Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ειδικά στην υφιστάμενη περίοδο αυξανόμενων συγκρούσεων και αποσταθεροποίησης, είναι επιτακτική η ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας «μεσαίων δυνάμεων» σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο με σημεία αναφοράς τη διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου πολυπολικού συστήματος διεθνών σχέσεων. Καλωσόρισε δε τις προσπάθειες τόσο του Πρωθυπουργού του Καναδά, όσο και του Προέδρου της Βραζιλίας, προς αυτήν την κατεύθυνση.



Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανέδειξε τον ιστορικό και γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, ως ευρωπαικού πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και συνανάπτυξης στην περιοχή της, που ασκεί πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική πολύ πέρα από αυτήν. Υπογράμμισε παράλληλα και τη σημασία της ελληνικής ομογένειας ως γέφυρας συνεργασίας με τις χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.



Παράλληλα αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της ελληνικής Αριστεράς με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.



Όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιστροφής στη διπλωματία, από όλους, είτε αυτό αφορά τον παράλογο και παράνομο πόλεμο των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις χώρες του Κόλπου,την παράνομη αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα, την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την γενοκτονία στη Γάζα από το Ισραήλ και τις επιθέσεις στο Λίβανο, είτε τις αμερικανικές απειλές σε βάρος του Καναδά και της Γροιλανδίας, είτε την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στήριξή του στην άμεση άρση των αμερικανικών περιορισμών και κυρώσεων σε βάρος της Κούβας, τασσόμενος υπέρ της διπλωματικής επίλυσης της κρίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του κουβανικού λαού.



Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας.