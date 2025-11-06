Μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε γνωστό τενόρο - Κατηγορείται πως χαστούκισε τον γιο του

Μήνυση εναντίον γνωστού Έλληνα τενόρου κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του, καταγγέλλοντάς τον πως χτύπησε τον ανήλικο γιο τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του, ο 46χρονος κατηγορείται πως το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) χαστούκισε τον 14χρονο γιο τους και τον έσπρωξε σε έπιπλο εντός του σπιτιού.

Αυτός είναι ο 46χρονος τενόρος:

Η γυναίκα έσπευσε να καταγγείλει τον γνωστό μουσικό για ενδοοικογενειακή βία, με τον 46χρονο να συλλαμβάνεται το απόγευμα της Τετάρτης και να μεταφέρεται στο Γ.Α.Ε.Β. Καλλιθέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί ξανά από τη σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό.