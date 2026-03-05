Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Μήνυση και αγωγή κατά του κωμικού Λάκη Λαζόπουλου καταθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαμαρτυρόμενος για τα όσα είπε ο παρουσιαστής στην εκπομπή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega.



Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι ο Λάκης Λαζόπουλος «εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία», ξεπερνώντας, όπως αναφέρει, «τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσθέτει ότι η επίθεση «προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη, δικαιολογημένο φόβο στην οικογένειά μου και αποτελεί ποινικώς και αστικώς κολάσιμη πράξη». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι καταθέτει και αγωγή κατά του υπευθύνου για τη μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού και καταγγελία στο ΕΣΡ, προκειμένου να προστατευθεί το κοινό από «χυδαίες επιθέσεις».



Ο υπουργός τονίζει ότι, αν και γενικά αποφεύγει τα δικαστήρια σεβόμενος την ελευθερία του Λόγου, σε αυτή την περίπτωση δεν του έχει μείνει «κανένα απολύτως άλλο περιθώριο».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό @MegaTvOfficial ο @LakLazopoulos μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά… pic.twitter.com/C83dPVf5Zv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 5, 2026

Δείτε τα σχόλια του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη στο «Αλ Τζαζίρι Νιουζ»: