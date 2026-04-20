Μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά προαναγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μήνυση και αγωγή κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά προανήγγειλε ότι θα καταθέσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή τα όσα είπε ο κ. Σαλμάς στο ΚΡΗΤΗ TV ότι αναμένονται δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την Υγεία, ενώ αναφέρθηκε σε «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό.

«Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται νέες αποκαλύψεις.

Αιχμές άφησε και προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να απαντήσει», καθώς, όπως είπε, γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

April 20, 2026

«Περί των δηλώσεων του κ. Σαλμά εναντίον μου σε προχθεσινή του συνέντευξη δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο πλην της υπερασπίσεως της Τιμής και της Υπολήψεώς μου στα αρμόδια Δικαστήρια. Ό,τι έχει εναντίον μου ας το καταθέσει εκεί. Δημόσια αντιδικία δεν θα κάνω», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο X.