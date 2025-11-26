Μήνυση κατέθεσαν δυο ανήλικοι στην Αυστραλία για το μπλόκο των social media - «Μη μας φιμώνετε»

Η ιστορική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά στην Αυστραλία αμφισβητείται στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, με δύο εφήβους να ισχυρίζονται ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, καθώς τους στερεί το δικαίωμά τους στην ελεύθερη επικοινωνία.

Από τις 10 Δεκεμβρίου, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συμπεριλαμβανομένων των Meta, TikTok και YouTube, πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι Αυστραλοί κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να διατηρούν λογαριασμούς στις πλατφόρμες τους.

Ο νόμος, ο οποίος παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο, δικαιολογείται από ακτιβιστές και την κυβέρνηση ως απαραίτητος για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο και αλγόριθμους.

Κατατέθηκε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ωστόσο, οι 15χρονοι Νόα Τζόουνς και Μέισι Νίλαντ, που υποστηρίζονται από την Digital Freedom Project, επιμένουν ότι η απαγόρευση αγνοεί εντελώς τα δικαιώματα των παιδιών. «Δεν πρέπει να μας φιμώνουν. Είναι σαν το βιβλίο του Όργουελ "1984" και αυτό με τρομάζει», δήλωσε η Μέισι Νίλαντ.

Ο Νόα Τζόουνς τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης ήταν «τεμπέλικη». «Εμείς είμαστε οι αληθινοί ψηφιακοί ιθαγενείς και θέλουμε να παραμείνουμε μορφωμένοι, δυνατοί και έξυπνοι στον ψηφιακό μας κόσμο… Θα πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά με δικλείδες ασφαλείας, όχι με σιωπή».

Το DFP ανακοίνωσε ότι η υπόθεση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Οι έφηβοι βασίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες και συναναστροφές, και μια απαγόρευση θα μπορούσε να βλάψει περισσότερο τα πιο ευάλωτα παιδιά της χώρας —νέους με αναπηρία, νέους των Πρώτων Εθνών, παιδιά από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και εφήβους ΛΟΑΤΚΙ+.

Με επικεφαλής τον βουλευτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζον Ράντικ, το DFP δήλωσε ότι η αμφισβήτησή τους θα εξαρτηθεί από τον αντίκτυπο της απαγόρευσης στην πολιτική επικοινωνία και από το κατά πόσον η απαγόρευση είναι ανάλογη με τους στόχους του νόμου.

Η ομάδα υποστήριξε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα για τη βελτίωση της διαδικτυακής ασφάλειας, επισημαίνοντας τα προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού, την αναγκαστική εισαγωγή λειτουργιών κατάλληλων για την ηλικία στις πλατφόρμες και τις τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας που προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ανένδοτη η κυβέρνηση

Μετά την είδηση της υπόθεσης, η υπουργός Επικοινωνιών Άνικα Γουέλς ανέφερε στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση δεν θα επηρεαστεί και θα στηρίξει τον καινούργιο νόμο. «Δεν θα μας εκφοβίσουν απειλές. Δεν θα μας εκφοβίσουν νομικές προσφυγές. Δεν θα μας εκφοβίσουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Εκ μέρους των Αυστραλών γονέων, θα μείνουμε σταθεροί», είπε.

Τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει προηγουμένως ότι η Google, η οποία κατέχει το YouTube, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ασκήσει συνταγματική προσφυγή.

Αν και οι εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θα επιφορτιστούν με την εφαρμογή της, αντιτίθενται στην απαγόρευση, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις η απαγόρευση υποστηρίζεται από τους περισσότερους ενήλικες Αυστραλούς.

Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρικτές της ψυχικής υγείας λένε ότι μπορεί να αποκόψει τα παιδιά από την πρόσβαση σε σύνδεση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να ωθήσει τους νέους σε ακόμη λιγότερο ρυθμιζόμενες γωνιές του διαδικτύου.