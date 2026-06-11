Πολιτική Ζωή Κωνσταντοπούλου Άδωνις Γεωργιάδης Παύλος Μαρινάκης Μήνυση

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη - Με φόντο τις καταγγελίες της κουνιάδας της Κεφαλά

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε προειδοποιήσει πως θα προβεί σε μηνύσεις, επιμένοντας να μιλά για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».

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Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στους δυο υπουργού έγινε με φόντο δημόσιες δηλώσεις τους αναφορικώς με την κουνιάδα της βουλευτού Τζώρτζιας Κεφαλά και πρώην εργαζόμενης στο κόμμα, η οποία έχει καταγγείλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για εργασιακό bullying και μη καταβολή δεδουλευμένων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προειδοποιήσει από βήματος Ολομέλειας πως θα προβεί σε μηνύσεις, αντικρούοντας όλες τις κατηγορίες της πρώην εργαζόμενης, επιμένοντας να μιλά για «χυδαία ψεύδη» τα οποία οργανώθηκαν από τον «εσμό των παρακρατικών».

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Πολιτική Ζωή Κωνσταντοπούλου Άδωνις Γεωργιάδης Παύλος Μαρινάκης Μήνυση

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