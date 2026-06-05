Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη για συκοφαντική δυσφήμιση - Διαβιβάστηκε δικογραφία στη Βουλή

Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μήνυσε τον υπουργό με αφορμή όλα όσα είπε εις βάρος της από το βήμα της Ολομέλειας τον Ιούνιο του ‘25 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών.



Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Φλωρίδης είχε καταγγείλει τότε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνήγορος βιαστή.