Μήνυση στον πρίγκιπα Χάρι από φιλανθρωπικό οργανισμό που είχε ιδρύσει προς τιμήν της Νταϊάνα

Μια φιλανθρωπική οργάνωση που ο Πρίγκιπας Χάρι συνίδρυσε στην Αφρική προς τιμήν της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον μηνύει για συκοφαντική δυσφήμιση, αφού εκείνος παραιτήθηκε από τη θέση του ως προστάτης της πέρυσι.

Η Sentebale, την οποία ο Χάρι συνίδρυσε μαζί με τον πρίγκιπα Σεΐσο του Λεσότο το 2006 και η οποία στηρίζει νέους με HIV στη Νότια Αφρική, κατέθεσε αγωγή τον περασμένο μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξετάστηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις δείχνουν ότι ο Χάρι και ο φίλος του, Μαρκ Ντάιερ, διαχειριστής του οργανισμού, μηνύονται για δυσφήμιση, είτε γραπτή είτε προφορική, σύμφωνα με το CBS News.

«Ο οργανισμός ζητά την παρέμβαση, την προστασία και την αποκατάσταση από το δικαστήριο, έπειτα από μια συντονισμένη δυσφημιστική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης από τις 25 Μαρτίου 2025, η οποία έχει προκαλέσει λειτουργικές αναταραχές και ζημιά στη φήμη του οργανισμού, της ηγεσίας του και των στρατηγικών του συνεργατών», ανέφερε η Sentebale την Παρασκευή σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Εκπρόσωπος του Χάρι και του Ντάιερ δήλωσε ότι οι δυο τους «απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτούς τους προσβλητικούς και επιζήμιους ισχυρισμούς».

Διαμάχες από το 2023

Στην τοπική γλώσσα του Λεσότο, όπου εδρεύει ο οργανισμός, Sentebale σημαίνει «μη με ξεχνάς». Διαφωνίες προέκυψαν το 2023 σχετικά με μια νέα στρατηγική συγκέντρωσης πόρων. Ο Χάρι και ο Σεΐσο παραιτήθηκαν από προστάτες του οργανισμού τον Μάρτιο του 2025.

Τότε είχαν δηλώσει ότι η σχέση μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου του, Σόφι Τσαντάουκα, ήταν «ανεπανόρθωτη» και ότι παραιτήθηκαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς πέντε διαχειριστές που είχαν αποχωρήσει μετά από εσωτερική διαμάχη που είχε πάρει δημοσιότητα.

«Αυτό που συνέβη είναι αδιανόητο. Είμαστε σοκαρισμένοι που πρέπει να το κάνουμε, αλλά έχουμε συνεχή ευθύνη απέναντι στους δικαιούχους της Sentebale. Θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Φιλανθρωπιών όλες τις ανησυχίες μας για το πώς φτάσαμε εδώ», ανέφεραν σε κοινή δήλωση τότε ο Χάρι και ο Σεΐσο.

Η Τσαντάουκα στη συνέχεια κατηγόρησε τον Χάρι ότι οργάνωσε μια εκστρατεία εκφοβισμού και παρενόχλησης με στόχο να την εξωθήσει σε αποχώρηση.

Είπε στο Sky News τον Μάρτιο ότι η παραίτηση του Χάρι την αιφνιδίασε και αποτέλεσε «παράδειγμα παρενόχλησης και εκφοβισμού σε μεγάλη κλίμακα». Πρόσθεσε επίσης πως εκείνος παρενέβη σε καταγγελία που είχε καταθέσει ως πληροφοριοδότης κατά του οργανισμού.

«Επομένως πρόκειται για συγκάλυψη, και ο πρίγκιπας εμπλέκεται», είπε.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπιών της Αγγλίας και της Ουαλίας διερεύνησε την υπόθεση και επέκρινε και τις δύο πλευρές επειδή επέτρεψαν στη διαμάχη να εξελιχθεί δημόσια, βλάπτοντας τη φήμη του οργανισμού. Ωστόσο, δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν εκτεταμένο εκφοβισμό ή μισογυνισμό στη Sentebale.

«Τα προβλήματα της Sentebale εκτυλίχθηκαν δημόσια, επιτρέποντας σε μια επιζήμια διαμάχη να βλάψει τη φήμη της, να επισκιάσει τα επιτεύγματά της και να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά της να προσφέρει στους δικαιούχους για τους οποίους δημιουργήθηκε», δήλωσε τον Αύγουστο του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος της Επιτροπής, Ντέιβιντ Χόλντσγουορθ.