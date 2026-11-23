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Μήνυση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη κατέθεσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, αναφορικά με τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες της αδερφής του, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Η μήνυση αφορά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο Βαγγέλης Λιάκος τόνισε:

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση, με ψεύτικες συκοφαντίες.

Προσφεύγω σήμερα στη δικαιοσύνη, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη. Μέσα απ’ αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας. Σας ευχαριστώ πολύ».