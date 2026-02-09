Μιράντα Κερ: Τα μυστικά ομορφιάς - Ο Βεδικός διαλογισμός, η μάσκα από μανιτάρι και ο ύπνος στις 20:30

Μια γεύση από την πολύ αυστηρή καθημερινή της ρουτίνα έδωσε η Μιράντα Κερ στους θαυμαστές της, καθώς αποκάλυψε τα μυστικά της λάμψης της. Το 42χρονο μοντέλο από την Αυστραλία αποκάλυψε αρχικά ότι ξεκινά τη μέρα της στις 5 το πρωί για να δει την ανατολή του ηλίου από το υπνοδωμάτιό της, ώστε να «ισορροπήσει φυσικά» τον κιρκάδιο ρυθμό της, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί γιόγκα και τεχνικές αναπνοής. Μάλιστα όπως είπε έχει διδάξει Βεδικό διαλογισμό - μια μορφή σιωπηλού διαλογισμού μάντρα - και στους τρεις μεγαλύτερους γιους της, τον οποίο ασκούν καθημερινά.

«Κάθε ένα από τα παιδιά μου, εκτός από το μωρό, έχει διδαχθεί Βεδικό διαλογισμό και το καθένα έχει το δικό του μάντρα. Είναι κάτι που εξασκώ από τα 17 μου και είναι το κλειδί για τη σύνδεσή μου και την αφοσίωσή μου. Ως ενήλικας το κάνεις για 20 λεπτά, αλλά για τα παιδιά μου, το εξάχρονο παιδί μου το κάνει για έξι λεπτά, το επτάχρονο επτά λεπτά και ούτω καθεξής...» ανέφερε και τόνισε ότι πριν τον διαλογισμό, πίνει ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, φτιάχνει χυμό σέλινου και τελειώνει με έναν καφέ.

Αφού τελειώσει τον διαλογισμό, η Μιράντα χρησιμοποιεί λέιζερ για 15 λεπτά σε όλο το σώμα, το πρόσωπο και τον λαιμό της - που κάνει το δέρμα να φαίνεται νεότερο - προτού εφαρμόσει την πρωινή ρουτίνα περιποίησης του δέρματός της.

Στη συνέχεια, πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο δύο φορές την εβδομάδα, ενώ ο σύζυγός της τις άλλες τρεις ημέρες. Θυμίζουμε ότι η Μιράντα έχει αποκτήσει τον γιο της Φλιν με τον πρώην σύζυγό της Ορλάντο Μπλουμ, καθώς και τους γιους της, τον επτάχρονο Χαρτ, εξάχρονο Μάιλς και τον δύο ετών Πιερ, με τον σύζυγό της Έβαν Σπίγκελ.

Για να κλείσει τη μέρα της, η Μιράντα καταλήγει με ένα πρωινό οικογενειακό δείπνο στις 4.30 μ.μ. και φροντίζει να παίζει χαλαρωτική μουσική σε όλο το σπίτι. Έχοντας ξυπνήσει από τις 5 το πρωί, η Μιράντα πάει για ύπνο στις 8:30 το βράδυ, αφού έχει ολοκληρώσει έναν δεύτερο κύκλο θεραπείας με λέιζερ. «Στη συνέχεια βάζω μια γαλακτώδη μάσκα από μανιτάρι, που «δουλεύει» όλη τη νύχτα. Θέλω να γίνω μια γιαγιά με υπέροχο δέρμα» δηλώνει και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στο μέλλον να κάνει λίφτινγκ.