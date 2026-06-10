Μυριαγκός: «Μετά τον Καποδίστρια υπάρχει η ανησυχία μήπως ο κόσμος δεν μπορεί να με δει σε κάτι άλλο»

Ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το πώς του γεννήθηκε το μικρόβιο της υποκριτικής. «Τη δεκαετία του ’90, μαζευόμασταν δύο - τρεις φίλοι μαζί και νοικιάζαμε παλιά σπίτια νεοκλασικού τύπου στην Αθήνα, όπου είχαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα και μπαίναμε μέσα και το κάναμε στούντιο, ατελιέ. Οπότε εγώ βρέθηκα στου Ψυρρή τον πρώτο καιρό σε ένα νεοκλασικό σπίτι, μετά βρέθηκα στη Μαυρομιχάλη, με μια φίλη μου πολύ καλή, που τελειώναμε μαζί την πτυχιακή μας. Μετά το σπίτι στην Κηφισιά. Γενικώς έχω αλλάξει πολλά σπίτια.

Τότε δεν είχα καθόλου κινηματογραφικές βλέψεις. Κι όταν πήρα την απόφαση να κάνω τα πρώτα μου μαθήματα, δεν είχα κανέναν αυτόν τον σκοπό ή δεν είχα πάει με αυτόν τον στόχο. Και στη ζωγραφική ακόμα και στην Καλών Τεχνών. Και νομίζω ότι είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι επειδή θα επιλέξει μια σχολή, επειδή θα επιλέξει μια κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να δει τη μεγάλη εικόνα. Ας μείνει εκεί, στη στιγμή του. Στη στιγμή που επιλέγεις και συναντιέσαι με κάποιους ανθρώπους και αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Δεν κατοχυρώνεις κάτι. Κι εγώ που ξεκίνησα σαν ηθοποιός, ούτε ήξερα τι πρόκειται να επακολουθήσει. Δηλαδή, για τα πρώτα χρόνια νόμιζα ότι είναι παροδικό».

«Ο Καποδίστριας θα πάρει τον δρόμο του κι εγώ τον δικό μου»

«Μετά τον «Καποδίστρια» ο ρόλος θα κάνει τη δική του διαδρομή. Δηλαδή, ο «Καποδίστριας» θα πάρει τον δικό του δρόμο και εγώ θα πάρω τον δικό μου δρόμο. Υπάρχει μια ανησυχία ταύτισης πάντα, σε έναν βαθμό που να μην μπορεί ο άλλος να σε δει σε κάτι άλλο, αλλά δεν έχει νόημα να κολλάω σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι η πρώτη δουλειά. Είναι η πρώτη δουλειά, βέβαια, που σε γνωρίζει το μεγάλο κοινό και νομίζω ότι θα πάμε σε άλλα πράγματα».