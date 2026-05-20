Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί... και τώρα είμαι»

Συνέντευξη στο Happy Day έδωσε η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και μίλησε για τον χαρακτήρα της, τις ανασφάλειές της και την σχέση με την μητέρα της.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει ανασφάλειες, απάντησε: «Έχω αναρίθμητες, για χιλιάδες πράγματα. Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό και εσωστρεφές παιδί. Ακόμα και τώρα είμαι. Όταν πιέζομαι, λέω να ανοίξω μια πόρτα, να φύγω. Πρώτον, δεν γίνεται, και δεύτερον, δεν πρέπει. Το έχω κάνει όταν έδινα εξετάσεις για το Εθνικό».

Αυστηρή κριτής του εαυτού της η ίδια παραδέχεται: «Αυτό που λέμε «δεν μ’ αρέσει ο εαυτός μου». Γιατί δεν μ’ αρέσει; Γιατί νομίζω ότι είμαι καλύτερος. Άρχισα να το καταλαβαίνω τον πρώτο καιρό. Με έβλεπα και έλεγα: «Αχ, πώς μιλάω έτσι;», θεωρώντας ότι μιλάω πολύ καλύτερα. Έλεγα «αχ δεν είμαι έτσι» μωρέ έτσι είμαι και χειρότερα».

Μίλησε όμως και για την σχέση με την μητέρα της: «Είχα μια τρομακτική επιβεβαίωση και λατρεία από τη μητέρα μου. Όλη αυτή η αγάπη της μητέρας μου, ήταν εξοργιστική. Η αδερφή μου νομίζω ότι το έζησε όλο αυτό, αντί με ζήλια, με απίστευτη περιφρόνηση. Είχαμε και διαφορά οκτώ χρόνια».