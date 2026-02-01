Μισέλ Φάιφερ: «Το μισούσα» - H απροσδόκητη εξομολόγηση για την εμφάνισή της

Αυτό το μαλλί της έχει αφήσει… τραύμα! Η Μισέλ Φάιφερ μίλησε ανοιχτά για το διαβόητο παγωμένο ξανθό καρέ της από την ταινία «Scarface» («Ο Σημαδεμένος») του 1983, σε σενάριο Όλιβερ Στόουν που σκηνοθέτησε ο Μπράιαν Ντε Πάλμα και αποκάλυψε πως το σιχαινόταν, έπρεπε όμως να το κάνει!

Στιλιστικά λάθη

Τη δεκαετία του 1980 η Φάιφερ ήταν το απόλυτο cover girl. Στον ρόλο της ως η αισθησιακή Ελβίρα Χάνκοκ στη συγκεκριμένη ταινία, ξεχώριζε για το κοφτερό καρέ της που σχεδόν ακουμπούσε το πηγούνι της και ήταν πλαισιωμένο από πλούσιες αφέλειες! Ήταν δε άψογα κομψό και αποτελούσε μια εντυπωσιακή απόκλιση από τις ογκώδεις περμανάντ που κυριαρχούσαν στο hair style της εποχής.

Ωστόσο, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η ηθοποιός μίλησε στο Harper's Bazaar και έκανε μια εκπληκτική αποκάλυψη για τη χαρακτηριστική εμφάνιση που είχε στην ταινία και δεν περίμεναμε ποτέ να ακούσουμε αυτά που είπε. «Δεν πίστευα ποτέ πως το εμβληματικό αυτό καρέ θα είχε αντίκτυπο μέχρι σήμερα. Εγώ τότε το μισούσα. Δεν είχα “ξανοίξει” ποτέ τα μαλλιά μου και μου τα… ξεθώριασαν μέχρι θανάτου! Δεν είμαι αυτού του στιλ στα χτενίσματα. Λατρεύω τα καρέ σε άλλους ανθρώπους, αλλά δεν είμαι τέτοιο κορίτσι. Δεν νομίζω ότι ήμουν η πρώτη που έκανε καρέ, αλλά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας τράβηξε πολύ την προσοχή». Το παγωμένο ξανθό καρέ συνδυάστηκε με ένα electric blue μεταξωτό φόρεμα, διαμαντένια κοσμήματα και ένα διάφανο smoky eye μακιγιάζ, και ιδού το απόλυτο ενδυματολογικό statement.

φωτογραφία Instagram

Πιστή στις τρέσες της

Όλα αυτά τα χρόνια η Φάιφερ έχει δοκιμάσει διάφορα κουρέματα και αποχρώσεις. Έχει επίσης πειραματιστεί με μια… παιχνιδιάρικη περμανάντ, ένα στιλ για το οποίο μετανιώνει βαθιά. «Είχα μερικές κακές περμανάντ, δεν θέλω να τις δω να επιστρέφουν, ποτέ». Η λαμπερή ηθοποιός τελικά πάντα επιστρέφει στο χαρακτηριστικό της ηλιόλουστο και αβίαστα ανακατεμένο Καλιφορνέζικο στιλ της. Η 67χρονη ηθοποιός παραμένει πιστή στις μακριές, χαλαρές, ξανθές και σέξι τρέσες της, γιατί; Γιατί μπορεί!