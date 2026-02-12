«Misery»: Η Φιλαρέτη Κομνηνού και ο Αναστάσης Ροϊλός σε ένα εκρηκτικό ντουέτο επί σκηνής

Ο διάσημος συγγραφέας Πωλ Σέλντον σώζεται από ένα αυτοκινητικό ατύχημα από τη «Νο1 θαυμάστριά του», Άννι Γουίλκς. Ανίκανος να κινηθεί, σταδιακά συνειδητοποιεί πως είναι εγκλωβισμένος σε ένα απομονωμένο σπίτι, στη μέση μιας χιονοθύελλας, από μια διαταραγμένη γυναίκα που δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ποτέ.

Έτσι ξεκινάει το «Misery» το εμβληματικό θεατρικό έργο του Στίβεν Κινγκ που ανεβαίνει στο θεάτρο Άνεσις σε σκηνοθεσία Έλενας Καρακούλη. Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller και στην αξέχαστη κινηματογραφική του εκδοχή του 1990 -με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Κάαν και Κάθι Μπέιτς- το έργο ανιχνεύει τα όρια της εξουσίας, της χειραγώγησης και του εγκλεισμού. Μια καθηλωτική ιστορία που εξερευνά σε βάθος -και με δόσεις βιτριολικού χιούμορ- τη σκοτεινή πλευρά της δημιουργικότητας και την τοξική αφοσίωση.

Άννι και Πωλ

Την επικίνδυνη και απρόβλεπτη Άννι Γουίλκς που κινείται μεταξύ λατρείας και ακραίας βίας και ταυτίζεται με τη Μίζερι, ενσαρκώνει η Φιλαρέτη Κομνηνού, σε έναν ρόλο που τον φέρνει στα μέτρα της και τον αποδίδει πιστά σε σημείο να σου μεταφέρει την παράνοιά της! Τον συγγραφέα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο επικίνδυνη παγίδα της ζωής του, υποδύεται ο Αναστάσης Ροϊλός, ο οποίος ερμηνεύει έναν ρόλο που μας δείχνει και άλλα στοιχεία του υποκριτικού του ταλέντου.

Το «Misery» δεν περιορίζεται στην ένταση και την απόλαυση ενός θρίλερ· αναδεικνύει και μια ιστορία εξάρτησης, εγκλεισμού και τελικά επιβίωσης. Με ποιους δαίμονες αναμετριέται ένας καλλιτέχνης; Ως που μπορεί να φτάσει η νοσηρή λατρεία της Νο1 θαυμάστριάς του; Η παράσταση ανεβαίνει ως τις 28 Απριλίου 2026 στο θέατρο Άνεσις κάθε Κυριακή (21.15), Δευτέρα (21.00) και Τρίτη (20.00).