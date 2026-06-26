Μίσιγκαν: Πέθανε 7χρονος που ζύγιζε 114 κιλά – Οι γονείς του κατηγορούνται για φόνο και κακοποίηση

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση του θανάτου ενός 7χρονου αγοριού στο Μίσιγκαν, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη των γονιών του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φόνο, κακοποίηση παιδιού και βασανιστήρια. Ο Κάσπερ, από τη Φλιντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν, πέθανε τον Νοέμβριο από καρδιακή ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τις αρχές, το παιδί ζύγιζε περίπου 114 κιλά, βάρος πολλαπλάσιο από το αναμενόμενο για την ηλικία του.



Οι γονείς του συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο δευτέρου βαθμού, καθώς οι εισαγγελικές αρχές κάνουν λόγο για ακραία παραμέληση, όπως αναφέρει η Metro. Ο εισαγγελέας της κομητείας Genesee, Ντέιβιντ Λέιτον, δήλωσε ότι η υπόθεση αφορά «σκληρό και ακραίο πόνο» που υπέστη το παιδί, αποδίδοντας την κατάσταση στην έλλειψη φροντίδας από τους γονείς του. «Αυτό το παιδί δεν είχε παιδίατρο. Το πήγαν στον γιατρό μόνο μία φορά, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Michigan parents charged with second-degree murder after their 7-year-old son died, weighing 255 pounds.



Casper O’Brien was just 4'2'' but weighed 255 pounds when he passed away, over 4x the weight of a healthy 7-year-old at that height.



Damien and Jessica O’Brien were charged… pic.twitter.com/1RSI4JZhYP — Collin Rugg (@CollinRugg) June 26, 2026

Οι αστυνομικοί λένε ότι ειδοποιήθηκαν για την κατάσταση του Κάσπερ όταν έγινε κλήση στο 911 στις 4 Νοεμβρίου 2025 για ένα παιδί που βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με το TMZ. Ο 7χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, με μια από τις αιτίες να είναι η νοσογόνος παχυσαρκία.

Οι αρχές σημειώνουν ότι η οικογένεια διέθετε ασφάλιση υγείας, ωστόσο το παιδί δεν είχε λάβει την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, οι γονείς είχαν πάει τον σκύλο τους στον κτηνίατρο το πρωί της ημέρας που πέθανε ο Κάσπερ. Το ζευγάρι έχει ακόμη μία 5χρονη κόρη. Οι αρχές εξετάζουν την κατάσταση του δεύτερου παιδιού, ενώ αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο και οι Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους.