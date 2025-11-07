«Mισοπεθαμένο, απόλυτη ντροπή»: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί κάθε χρόνο τον «πρωταγωνιστή» των γιορτών: πράσινο, λαμπερό, στολισμένο και έτοιμο να μεταδώσει χαρά. Σε κάθε πόλη, μικροί και μεγάλοι περιμένουν την τοποθέτησή του στην κεντρική πλατεία ως την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι πόλεις την ίδια… τύχη. Στο Wisbech της Βρετανίας, το φετινό δέντρο κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, όχι όμως για τη λαμπρότητά του, αλλά γιατί έμοιαζε περισσότερο «μισοπεθαμένο», προκαλώντας αγανάκτηση και οργή στους κατοίκους.

Αντιμέτωποι με ένα απροσδόκητο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι της βρετανικής πόλης Wisbech στο Cambridgeshire, όταν στις 4 Νοεμβρίου τοποθετήθηκε στο κέντρο της πόλης το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το δέντρο, που σύμφωνα με τη Daily Mail κόστισε περίπου 1.600 λίρες, όχι μόνο δεν θύμιζε γιορτές, αλλά έμοιαζε σχεδόν «μισοπεθαμένο». Ήταν καφέ σε αρκετά σημεία, αραιό και με κλαδιά που έγερναν προς το έδαφος.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης χαρακτήρισε το δέντρο ως «απόλυτη ντροπή», ενώ η εικόνα του δεν άργησε να γίνει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των κατοίκων. Ένας περαστικός σχολίασε: «Απολύτως απαράδεκτο. Δεν είναι καν ίσιο. Έχει περισσότερα ξερά σημεία παρά πράσινα!». Ένας άλλος κάτοικος είπε πως έχει «δει καλύτερα ψοφίμια στον δρόμο», ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε ότι πρόκειται για «Temu special».

«Προφανώς το προμήθευσε ο Εμπενίζερ Σκρουτζ. Αναρωτιέμαι πόσα στοίχισε, τι κατάντια!», πρόσθεσε ένας άλλος. Ενώ ένας ακόμη σχολίασε: «Το είχαν μήπως κρατήσει από τα περσινά Χριστούγεννα;».

Σε ανάρτηση του στο Facebook, το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε: «Επικοινωνήσαμε άμεσα με τον προμηθευτή και ζητήσαμε αντικατάσταση του δέντρου. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που παραδόθηκε φέτος στο Wisbech δεν ήταν της ποιότητας που περίμενε το συμβούλιο. Ως εκ τούτου, το συμβούλιο επικοινώνησε με τον προμηθευτή για να βρεθεί λύση στο ζήτημα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Wisbech δήλωσε επίσης ότι ο προμηθευτής του απέδωσε την κακή κατάσταση του δέντρου στο εξαιρετικά ξηρό καλοκαίρι, προσθέτοντας ότι το δέντρο θα αντικατασταθεί.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ο γραμματέας του συμβουλίου, Τέρι Τζόρνταν, επιβεβαίωσε ότι το αρχικό δέντρο ύψους 10,5 μ. έχει πλέον αντικατασταθεί με ένα μικρότερο, ύψους 8,5 μ., το οποίο είναι «πολύ καλής και υγιούς κατάστασης».

Δείτε την ανάρτηση: