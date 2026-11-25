Μια ιστορική πρωτιά σημειώθηκε στον 75ο διαγωνισμό Miss Universe, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο κατέκτησε το στέμμα της Μις Υφήλιος, έναν τίτλο που μέχρι πριν από τρία χρόνια δεν θα είχε καν το δικαίωμα να διεκδικήσει.

Μέχρι το 2023, οι κανονισμοί του θεσμού απέκλειαν από τη διοργάνωση τις παντρεμένες γυναίκες και όσες είχαν αποκτήσει παιδιά.

Miss Puerto Rico Jennifer Barreto has been crowned Miss Universe 2026! The 27-year-old beauty queen made history on home soil, securing Puerto Rico’s sixth Miss Universe title and its first in 20 years. #JenniferBarreto #MissUniverse Photos: Getty https://t.co/nOEP4Qj2Zb — JustJared.com (@JustJared) November 25, 2026

Το στέμμα στη νέα Μις Υφήλιος παρέδωσε η περσινή νικήτρια, Φατίμα Μπος, ενώ τη δεύτερη και την τρίτη θέση κατέλαβαν οι εκπρόσωποι της Δομινικανής Δημοκρατίας και της Βενεζουέλας, αντίστοιχα.

Τη χαρά της για τη νίκη εξέφρασε μέσω Instagram και η κυβερνήτης του Πουέρτο Ρίκο, Τζένιφερ Γκονσάλες-Κολόν, δηλώνοντας «γεμάτη περηφάνια» για την Μπαρέτο, η οποία, όπως ανέφερε, αποδεικνύει ότι η μητρότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση των ονείρων μιας γυναίκας.

PUERTO RICO MAKES HISTORY! JENNIFER BARRETO CROWNED MISS UNIVERSE 2026! Jennifer Barreto of Puerto Rico has been crowned Miss Universe 2026! She becomes the first mother ever to win the prestigious title, bringing the crown home to Puerto Rico. #MissUniverse2026 #MissUniverse #JenniferBarreto #PuertoRico #MissUniverse #BeautyPageant #CrowningMoment #MU2026 — upuknews (@upuknews1) November 25, 2026

‼️The Update‼️ Puerto Rico wins Miss Universe 2026 #MissUniverse #MissUniverse2026 #fyp #whattowatch #pageant https://t.co/GdiPtAjkBV — Nozipho M (@nozipho_mashaba) November 25, 2026

Η ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και η απάντηση της νικήτριας

Από τις 116 διαγωνιζόμενες, οι 30 προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του τελικού, με τους παρουσιαστές Μάριο Λόπεζ και Ρ’Μπόνι Γκάμπριελ, πρώην Μις Υφήλιος, να ανακοινώνουν τα ονόματά τους. Ακολούθησαν οι εμφανίσεις με μαγιό και βραδινές τουαλέτες, μέχρι να αναδειχθούν οι πέντε φιναλίστ.

Στον γύρο των ερωτήσεων, η Τζένιφερ Μπαρέτο κλήθηκε να τοποθετηθεί για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη σημαντικότερη ανθρώπινη αξία που δεν πρέπει να χαθεί.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει»

«Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να τη χρησιμοποιούμε με προσοχή», απάντησε η 27χρονη.

Στην τελευταία ερώτηση, που ήταν κοινή για όλες τις φιναλίστ και αφορούσε το τι έχει περισσότερο ανάγκη ο κόσμος από τους ηγέτες του, η Μπαρέτο υπογράμμισε την ανάγκη για «ικανούς ηγέτες», επισημαίνοντας ότι «εναπόκειται στους ηγέτες μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δίνουν το παράδειγμα και να θέτουν υψηλά πρότυπα».

Από τον αμερικανικό στρατό στα καλλιστεία

Πέρα από τον κόσμο της ομορφιάς, η νέα Μις Υφήλιος έχει ακολουθήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία. Το καλοκαίρι, όταν κέρδισε τον τίτλο της Μις Υφήλιος Πουέρτο Ρίκο, προετοιμαζόταν να αναλάβει επίσημα καθήκοντα ως αξιωματικός του αμερικανικού στρατού. Σήμερα εργάζεται ως ειδική στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Μιλώντας για τη συμβολή που θα ήθελε να έχει στην κοινωνία, ανέφερε: «Ελπίζω ότι μπορώ να δημιουργήσω μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, ακούγοντας τις ανάγκες της κοινότητας».

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με σαφώς λιγότερα απρόοπτα σε σχέση με εκείνη του 2025, που είχε σημαδευτεί από δημόσιες αντιπαραθέσεις, αποχωρήσεις μελών της κριτικής επιτροπής και καταγγελίες για χειραγώγηση του αποτελέσματος.