Δεν χρειάστηκε ούτε στέμμα ούτε μια θέση στην πρώτη 30άδα για να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Miss Universe 2026 στα social media. Η 21χρονη Αλεξάνδρα Στάσκεβιτς, εκπρόσωπος της Ρωσίας στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς, κατάφερε να ξεχωρίσει ακόμη και μετά τον αποκλεισμό της.

Ο 75ος διαγωνισμός Miss Universe πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με τη συμμετοχή 116 διαγωνιζόμενων από ολόκληρο τον κόσμο. Το πολυπόθητο στέμμα κατέκτησε η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο, εκπροσωπώντας τη χώρα της.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, οι φωτογραφίες της νεαρής Ρωσίδας άρχισαν να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας κολακευτικά σχόλια.

Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν μάλιστα την απορία τους για το γεγονός ότι η Αλεξάνδρα Στάσκεβιτς δεν κατάφερε να περάσει ούτε στην πρώτη 30άδα, αμφισβητώντας την απόφαση της κριτικής επιτροπής.

Από τα γήπεδα και τη δημοσιογραφία στα καλλιστεία

Γεννημένη την 1η Σεπτεμβρίου 2005 στο Τιουμέν της Ρωσίας, η Αλεξάνδρα Στάσκεβιτς έχει μια διαδρομή που δεν περιορίζεται στον κόσμο του μόντελινγκ και της ομορφιάς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ασχολείται για περισσότερα από 11 χρόνια με το αγωνιστικό τσιρλίντινγκ (cheerleading), έχοντας αναδειχθεί επτά φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας. Έχει συμμετάσχει σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ενώ έχει αποκτήσει και τον αθλητικό τίτλο της υποψήφιας για τη διάκριση «Master of Sport».

Παράλληλα, η 21χρονη σπουδάζει δημοσιογραφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τιουμέν και έχει ήδη εργαστεί ως αθλητική ρεπόρτερ, συνδυάζοντας δύο από τις μεγάλες της αγάπες.

Η πρώτη σημαντική διάκρισή της στα καλλιστεία ήρθε το 2023, όταν, σε ηλικία μόλις 18 ετών, κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα του διαγωνισμού Miss Russia.

Εκεί είχε την ευκαιρία να αναδείξει και τις αθλητικές της ικανότητες, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που συνδύαζε χορό και ακροβατικές φιγούρες.