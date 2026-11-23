Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διοργάνωση του «Miss Universe», με την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Τρίτης 24/11 να έχει ξεκινήσει στο Πουέρτο Ρίκο. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η 24χρονη Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς.

Η Ελληνοαυστραλή καλλονή έχει ξεχωρίσει τόσο για την αυτοπεποίθηση και την παρουσία της στην πασαρέλα όσο και για τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές της. Ανάμεσα στις τελευταίες εμφανίσεις της ήταν εκείνη με μαγιό, όπου εντυπωσίασε με το χαμόγελο και τη δυναμική της παρουσία, αλλά και η εμφάνισή της με ένα λαμπερό φόρεμα, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα και επευφημίες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, ωστόσο, και η εμφάνισή της με μια ξεχωριστή στολή εμπνευσμένη από την αρχαία Ελληνίδα πολεμίστρια, μέσα από την οποία ανέδειξε στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η 24χρονη Ολίβια έχει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις Πολιτικές Επιστήμες και μιλά πέντε γλώσσες. Γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από γονείς ελληνικής καταγωγής και μεγάλωσε μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και την Αθήνα, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα.