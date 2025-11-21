Miss Universe: Νικήτρια η Μις Μεξικό που την αποκάλεσαν «χαζή» - Τα σκάνδαλα πίσω από τα καλλιστεία

Η Μεξικανή Φάτιμα Μπος στέφθηκε νικήτρια στον μεγάλο τελικό του 74ου διαγωνισμού ομορφιάς Μις Υφήλιος για το 2025 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (21/11) στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, μετά από εβδομάδες διαμάχης που μάστιζαν την ετήσια εκδήλωση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Independent.

Η 25χρονη από το Ταμπάσκο πήρε τα ηνία του διαγωνισμού, από την περσινή νικήτρια Βικτόρια Κγιέρ Θέιλβιγκ από τη Δανία.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ταϊλανδέζα Πραβίναρ Σινγκ, ακολουθούμενη από τη Βενεζουέλα Στέφανι Αμπασάλι, την Φιλιππινέζα Αχτίσα Μανάλο και την Ακτή Ελεφαντοστού Ολίβια Γιασέ, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 120 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ναντίν Αγιούμπ, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό και έφτασε στην πρώτη 30άδα πριν αποκλειστεί.

«Οι γυναίκες που θα γράψουν ιστορία είναι οι γενναίες»

Η Μπος ρωτήθηκε πώς θα χρησιμοποιούσε τον τίτλο της Μις Υφήλιος για να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο μέρος για τις γυναίκες.

«Ως γυναίκα και ως Μις Υφήλιος, θα θέσω τη φωνή μου και τη δύναμή μου στην υπηρεσία των άλλων, επειδή σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε, να κάνουμε αλλαγές και να έχουμε τα πάντα στο μυαλό μας, επειδή είμαστε γυναίκες και οι γενναίες που θα αντισταθούν είναι αυτές που θα γράψουν ιστορία», είπε.

Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις του διαγωνισμού

Ο φετινός διαγωνισμός ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με την τελετή απονομής στις 5 Νοεμβρίου ενώ η νίκη της έρχεται με φόντο τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις του διαγωνισμού.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πολλές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό ομορφιάς μετά από μια ευρέως δημοσιευμένη αντιπαράθεση στην οποία ο Ταϊλανδός διευθυντής, Ναβάτ Ιτσαραγκρίσιλ, επέπληξε την Μπος σε μια εκδήλωση πριν από τον διαγωνισμό επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο, αποκαλώντας την χαζή.

Απαντώντας στον Μπος η Ιτσαραγκρίσιλ είπε πως ο διευθυντής δεν την σέβεται ως γυναίκα, κάτι που τον ώθησε να ζητήσει την ασφάλεια να την απομακρύνει. Μάλιστα, άλλες διαγωνιζόμενες, συμπεριλαμβανομένης της κάτοχου του τίτλου Βικτόρια Κιάερ από το Θέιλβιγκ της Δανίας, αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Reuters

Οι παραιτήσεις κριτών και η πρώτη της Μις Τζαμάικα

Ο πρόεδρος του οργανισμού Μις Υφήλιος, Ραούλ Ρότσα Καντού, εξέδωσε μια δήλωση εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψει «να παραβιαστούν οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας των γυναικών». Ο Ναβάτ ζήτησε συγγνώμη σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από «όποιον [αισθάνεται] άσχημα, άβολα ή επηρεάζεται» από τις πράξεις του.

Ξεχωριστά, δύο κριτές παραιτήθηκαν λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση.

Επιπλέον, η Μις Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, έπρεπε να μεταφερθεί με φορείο μετά από πτώση κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου βραδινών φορεμάτων του διαγωνισμού. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από την Meekii Modez, η Μις Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, φαίνεται να ποζάρει στο μπροστινό μέρος της σκηνής με ένα πορτοκαλί φόρεμα και ψηλοτάκουνα όταν πέφτει από τη σκηνή.