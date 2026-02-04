Μισθοί 2026: Ποιοι κερδίζουν έως δύο επιπλέον μισθούς με τη νέα φορολογική κλίμακα

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στους χώρους εργασίας βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας Ιανουαρίου, καθώς πάνω από δύο εκατομμύρια νοικοκυριά είδαν στην πράξη το αποτέλεσμα της νέας φορολογικής κλίμακας. Για περισσότερους από ένα εκατομμύριο μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι καθαρές αποδοχές αυξήθηκαν αισθητά, μεταφραζόμενες σε μισό, έναν ή ακόμη και δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Οι αυξήσεις αυτές δεν προήλθαν από αναπροσαρμογή του ονομαστικού μισθού, αλλά από τη μείωση των κρατήσεων φόρου, στο πλαίσιο των αλλαγών που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026. Το όφελος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, καθώς η νέα κλίμακα δίνει προτεραιότητα στους νεότερους εργαζόμενους και στις οικογένειες με παιδιά.

Τρεις διαφορετικές «ταχύτητες» στο εισόδημα

Με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών, διαμορφώνονται τρεις βασικές κατηγορίες μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι καταγράφουν σημαντική αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, περίπου ένα ακόμη εκατομμύριο βλέπει μικρότερη ενίσχυση, ενώ περίπου 500.000 εργαζόμενοι παραμένουν αφορολόγητοι και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Η διαφοροποίηση αυτή εξηγεί και τις συγκρίσεις που γίνονται στους χώρους εργασίας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις νεότεροι εργαζόμενοι εμφανίζονται με ίδιες ή και υψηλότερες καθαρές αποδοχές σε σχέση με συναδέλφους μεγαλύτερης ηλικίας.

Πόσο αυξήθηκαν οι καθαρές αποδοχές

Για τους εργαζόμενους που ευνοούνται περισσότερο, το μηνιαίο όφελος ξεκινά από 40 έως 50 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί και αυξάνεται σημαντικά για οικογένειες με περισσότερα τέκνα, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 300–380 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Δεδομένου ότι η πλειονότητα των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 14 μισθούς, το ετήσιο όφελος μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ.

Νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι εμφανίζονται οι νέοι έως 25 ετών, με ετήσιο όφελος που κυμαίνεται από 230 ευρώ για εργαζόμενους με 12 μισθούς έως και πάνω από 1.500 ευρώ για όσους αμείβονται με 14 μισθούς. Για νέους ηλικίας 26 έως 30 ετών με καθαρές αποδοχές περίπου 1.070 ευρώ το 2025, η αύξηση αγγίζει τα 650 ευρώ τον χρόνο, ενώ σε μισθούς της τάξης των 1.500 ευρώ το όφελος φτάνει τα 1.400 ευρώ ετησίως.

Οικογένειες με παιδιά

Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις και στα νοικοκυριά με παιδιά. Εργαζόμενος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ και τρία τέκνα καταγράφει ετήσια μείωση φόρου περίπου 1.700 ευρώ, που μεταφράζεται σε αύξηση άνω των 120 ευρώ τον μήνα.

Ακόμη και σε χαμηλότερα εισοδήματα προκύπτει όφελος. Υπάλληλος χωρίς παιδιά με μισθό 980 ευρώ τον μήνα κερδίζει περίπου 100 ευρώ τον χρόνο, ενώ εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ έχει ετήσια ελάφρυνση κοντά στα 200 ευρώ.