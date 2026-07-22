Μυστήριο σε βασιλικούς τάφους της Ισπανίας: Οι σκελετοί δεν ανήκαν στους ανθρώπους που πίστευαν

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Μία από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών έφεραν στο φως ερευνητές στη Βαρκελώνη, όταν άνοιξαν βασιλικούς τάφους ηλικίας σχεδόν 700 ετών στο Βασιλικό Μοναστήρι της Σάντα Μαρία ντε Πεδράλμπες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 700 χρόνων από την ίδρυση του μοναστηριού από τη βασίλισσα Ελισέντα ντε Μοντκάδα, σύζυγο του βασιλιά Ιάκωβου Β΄ της Αραγονίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα της τριετούς έρευνας αποκάλυψαν ότι αρκετοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στους τάφους δεν ήταν εκείνοι στους οποίους αποδίδονταν ιστορικά.

Σκελετοί που δεν αντιστοιχούσαν στους τάφους

Σύμφωνα με τους ερευνητές που επικαλείται σε δημοσίευμά της η New York Post, σε αρκετές περιπτώσεις οι ταφές είχαν ανοίξει ξανά στο πέρασμα των αιώνων, με αποτέλεσμα να έχουν μετακινηθεί ή αντικατασταθεί τα λείψανα.

Στον τάφο του Αρτάου ντε Φόσες, όπου αναμενόταν να βρεθούν τα λείψανα ενός άνδρα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα οστά πέντε διαφορετικών ανθρώπων: δύο ενήλικων γυναικών και τριών παιδιών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα στον τάφο της Φραντσέσκα Σαπορτέγια, δεύτερης ηγουμένης της μονής.

Εκεί βρέθηκαν τα λείψανα τουλάχιστον εννέα ατόμων μεταγενέστερων περιόδων, ορισμένα με τραύματα από αιχμηρό όπλο, καθώς και ένας μουμιοποιημένος γυναικείος κορμός με εμβρυϊκά κατάλοιπα. Η ίδια η ηγουμένη δεν εντοπίστηκε ανάμεσα στα λείψανα.

In May 2026, archaeologists opened a 700-year-old tomb in Barcelona and found the bones of a queen who understood power better than most kings.



Her name was Queen Elisenda of Montcada.



In life, she stood near the center of one of the great political forces of the medieval… pic.twitter.com/Ag6EpDdfrK — Culture Explorer (@CultureExploreX) June 5, 2026

25 σκελετοί και περισσότερα από 200 ευρήματα

Οι αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι εξεπλάγησαν από τον αριθμό των ευρημάτων.

Συνολικά ανακαλύφθηκαν τα λείψανα 25 ανθρώπων μέσα σε οκτώ τάφους, καθώς και περισσότερα από 200 αρχαιολογικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κτερίσματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και διατηρημένα φυτά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι επανειλημμένες επεμβάσεις στους τάφους προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις ταφικές πρακτικές και τις συνήθειες της μεσαιωνικής περιόδου.

Τα ευρήματα από τον τάφο της βασίλισσας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο τάφος της βασίλισσας Ελισέντα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχε ταφεί φορώντας απλά και λιτά ενδύματα, παρά τη βασιλική της ιδιότητα, ενώ τα οστά της φανερώνουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα γηρατειά.

Παράλληλα, το ξύλινο κιβώτιο που προστάτευε τη σορό της διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και χρονολογείται στη μεσαιωνική περίοδο.

Νέα στοιχεία για τα ταφικά έθιμα του Μεσαίωνα

Η αρχαιοβοτανική ανάλυση αποκάλυψε διαφορετικά ταφικά έθιμα της εποχής.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν φυτά όπως δενδρολίβανο, που χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία των νεκρών, αλλά και ανθικές προσφορές με συμβολικό χαρακτήρα.

Μέσα σε ορισμένους τάφους βρέθηκαν επίσης δεμάτια με προσωπικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής, προσφέροντας νέα στοιχεία για τις συνήθειες του 14ου αιώνα.

Συνεχίζονται οι έρευνες DNA

Οι επιστήμονες έχουν ήδη ανακτήσει περίπου το 6% του γονιδιώματος της βασίλισσας Ελισέντα, γεγονός που επιτρέπει τις πρώτες εκτιμήσεις για ορισμένα χαρακτηριστικά της εμφάνισής της.

Οι αναλύσεις DNA θα συνεχιστούν έως το 2027, ενώ μετά την ολοκλήρωση της έρευνας όλα τα λείψανα θα επανατοποθετηθούν στους αρχικούς χώρους ταφής, σύμφωνα με τη διαθήκη της βασίλισσας και με τη συγκατάθεση της κοινότητας των μοναχών του μοναστηριού.

Με πληροφορίες από την «NEW YORK POST».