Μητέρα Κυριακής Γρίβα: «Οι γυναικοκτονίες είναι δίπλα μας, μπορεί να είστε εσείς τα επόμενα θύματα»

Στο Μέγαρο Μουσικής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο», με τη συμμετοχή γνωστών Ελληνίδων δημοσιογράφων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Σόμπολος έδωσε τον λόγο στη μητέρα της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα, η οποία συγκίνησε με την τοποθέτησή της.

«Οι γυναικοκτονίες είναι δίπλα μας»

«Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να μην υπάρχει», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή να περιοριστούν τα περιστατικά γυναικοκτονιών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αφύπνισης της κοινωνίας και της Πολιτείας, επισημαίνοντας πως «οι γυναικοκτονίες είναι στην πόρτα μας».

«Η κοινωνία και η πολιτεία πρέπει να σκύψουν πάνω στο θέμα γυναικοκτονίες για να εξαλειφθεί» και κατέληξε «Δείξτε περισσότερο ενσυναίσθηση για το τι συμβαίνει δίπλα σας, να μην είσαστε εσείς τα επόμενα θύματα»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση προτείνεται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Έλενα Τζούλη, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εάν οι αστυνομικοί είχαν πράξει το καθήκον τους, σήμερα η Κυριακή θα ήταν ανάμεσά μας».

Σία Κοσιώνη: «Η Κυριακή τα έκανε όλα σωστά»

Ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση έκανε και η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία χαρακτήρισε τη δολοφονία της Κυριακής ως σημείο καμπής.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες του συστήματος, επισημαίνοντας πως το θύμα «τα έκανε όλα σωστά», καθώς είχε απευθυνθεί στις Αρχές ζητώντας βοήθεια, χωρίς να προστατευθεί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά το περιστατικό υπήρξαν κάποιες αλλαγές, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων.

Ράνια Τζίμα: Ακόμα και οι δημοσιογράφοι σκεφτόμαστε τι δεν έκανε καλά η γυναίκα

Στην εκδήλωση μίλησε και η δημοσιογράφος Ράνια Τζίμα, η οποία αναφέρθηκε στο πώς διαχειρίζονται οι δημοσιογράφοι τις υποθέσεις των γυναικοκτονιών: «Δεν έκαναν τίποτα λάθος αυτά τα κορίτσια, όπως και η Κυριακή. Κατάλαβε το λάθος, αναγνώρισε το πρόβλημα, κατάλαβε ότι κινδυνεύει.

Θέλω να πω ότι ακόμα κι εμείς οι δημοσιογράφοι που διαχειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις πολλές φορές το βλέμμα μας είναι στο τι δεν έκανε καλά η γυναίκα. Εγώ αυτό το λέω αυτοκριτικά. Μπορεί να μην το πούμε αλλά να το σκεφτούμε. Εκεί αντιλαμβάνομαι την στρέβλωση».

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών ανέδειξαν την ευθύνη τόσο της Πολιτείας όσο και της κοινωνίας, με βασικό στόχο να μην υπάρξουν άλλα θύματα γυναικοκτονιών στο μέλλον.

