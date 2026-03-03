Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Το πήρα απόφαση, αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη;»

«Δεν βλέπω παλιές φωτογραφίες της κόρης μου. Γιατί; Για να πονάω; Τα έχω βάλει όλα σε ένα συρτάρι και τα έχω κλείσει. Δεν αξίζει τον κόπο». Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για την κόρη της και την απόφασή της να αλλάξει το όνομά της από Φεβρωνία σε Νεκταρία και να μετακομίσει από την Κένυα στην Τανζανία.

«Κρίμα, έχασε τόσο ωραίο όνομα, Φεβρωνία. Είμαστε για γέλια τώρα ή για κλάματα; Δεν με αφορά το θέμα πια. Νομίζεις ότι όλοι αυτοί που είναι με τους παπάδες είναι με τον Θεό; Εγώ απέδειξα ότι δεν είναι. Θες να πεις ότι αν νηστεύεις, θα πει ότι είσαι και καλός χριστιανός; Ο Χριστός δεν μου είπε ότι ούτε να πάω να φιλάω τις εικόνες, ούτε να νηστεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε να φοράω μακριά ούτε, ούτε, ούτε. Όλο ούτε είναι οι παπάδες!

«Τη ζωή μου όλη την είχα αφιερωμένη στο παιδί μου»

Μου είναι τελείως αδιάφορο αν η κόρη μου είναι χαρούμενη. Είναι κόρη μου αυτή; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα, έτσι δεν είπαν; Δηλαδή, τη γέννησα, την παράτησα, μεγάλωσε μόνη της. Τη ζωή μου όλη την είχα αφιερωμένη στο παιδί μου.

Η ζωή μου, όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, δεν είχε πρόγραμμα για μένα. Το πρόγραμμά μου ήταν το πρόγραμμα του παιδιού μου. Τι θα φάει, τι ώρα θα διαβάσει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι ώρα θα κάνει μπάνιο, πώς θα τη σπουδάσω, δεν είχα άλλο πρόγραμμα στη ζωή μου. Αρρώσταινα και εγώ δεν πήγαινα στον γιατρό. Δεν είχα χρόνο για να πάω στον γιατρό. Έπρεπε τον χρόνο μου, κι αυτόν τον λίγο, να τον δίνω στο παιδί μου. Η αχαριστία στο μεγαλείο της. Το πήρα απόφαση. Αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη;».