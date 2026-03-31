Μητρικό γάλα: Το «μαγικό φίλτρο» που η επιστήμη ακόμα ανακαλύπτει – Μύθοι και αλήθειες

Λένε ότι το μητρικό γάλα μπορεί να κάνει τα πάντα. Από το να θρέψει το μωρό μέχρι να θεραπεύσει κάθε δερματική κοκκινίλα.

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Πρόσφατα μάλιστα, μια νέα μελέτη του 2026 ήρθε να μας σοκάρει με τα ευρήματά της, εξετάζοντας τη χρήση του με έναν τρόπο που μοιάζει βγαλμένος από σενάριο επιστημονικής φαντασίας: Tην τοποθέτηση φρέσκου μητρικού γάλακτος στη μύτη νεογνών με εγκεφαλική βλάβη.

Ο στόχος; Η προστασία και η ανάπλαση του εγκεφάλου.

Η επιστήμη πίσω από την «ιδέα»



Η λογική είναι απλή αλλά ταυτόχρονα συναρπαστική. Το μητρικό γάλα δεν είναι απλώς τροφή· είναι ένα ζωντανό σύστημα που περιέχει:

Ανοσολογικούς παράγοντες για προστασία.

Αυξητικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των ιστών.

Νευροτροφικούς παράγοντες που βοηθούν τα νεύρα.

Η μύτη, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί ως «δίπυλο» (μια απευθείας οδός) προς τον εγκέφαλο, επιτρέποντας σε ορισμένα μόρια να φτάσουν εκεί και να προσφέρουν τις προστατευτικές τους ιδιότητες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλα αυτά παραμένουν σε πειραματικό στάδιο και έχουν δοκιμαστεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό νεογνών.

Μαμάδες, προσοχή στον διαχωρισμό



Ξέρω τι σκέφτεστε: «Μα γιατρέ, εγώ το βάζω στο δέρμα του και οι κοκκινίλες φεύγουν!». Και έχετε δίκιο. Το μητρικό γάλα έχει όντως βάση ως καταπραϋντικό για ήπιους δερματικούς ερεθισμούς.

Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην το αντιμετωπίζουμε ως το «μαγικό φίλτρο του TikTok» που θεραπεύει τα πάντα δια πάσαν νόσον.

Είναι μοναδική τροφή; Ναι.

Είναι ασπίδα προστασίας; Σαφώς.

Είναι φάρμακο για κάθε χρήση; Όχι.

Η επιστήμη συνεχίζει να μελετά αυτόν τον «λευκό χρυσό» και κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι καινούργιο για τις εκπληκτικές του δυνατότητες. Εμείς, ως γονείς και γιατροί, οφείλουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά, μένοντας μακριά από υπερβολές και μύθους που στερούνται τεκμηρίωσης.

Το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη αρχή για το παιδί σας, αλλά η επιστήμη είναι αυτή που θα μας δείξει πώς θα αξιοποιήσουμε στο μέλλον όλο του το μεγαλείο.