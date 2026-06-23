Μητροπολίτης Παροναξίας κατά αυξήσεων σε Αρχιερείς: «Προκαλεί σκανδαλισμό - Να αποσυρθεί η διάταξη»

Έντονες αντιδράσεις και εσωτερικούς τριγμούς στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος προκαλεί η νομοθετική διάταξη που προβλέπει αυξήσεις στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.

Με μια δημόσια παρέμβαση-«καταπέλτη», ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή του, αποκαλύπτοντας μάλιστα και τη σχετική επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στην Ιερά Σύνοδο.

Ο ιεράρχης ξεκαθαρίζει ότι η εν λόγω ρύθμιση «περισσότερο δημιουργεί αφορμές επικρίσεων και σκανδαλισμού, παρά επιλύει προβλήματα» και ζητά, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποσυρθεί από το υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο.

«Ο λαός και ο ιερός κλήρος μας καλούνται να επιβιώσουν με πολύ χαμηλότερους μισθούς»



Στην επίσημη επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο (με ημερομηνία 11 Ιουνίου 2026), ο Μητροπολίτης Καλλίνικος ζητά να εκδοθεί άμεσα συνοδική ανακοίνωση που θα διευκρινίζει ότι η Εκκλησία δεν ζήτησε ποτέ τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά αποτελεί «μονομερή πρόθεση της Πολιτείας».

Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, η ηγεσία της Εκκλησίας οφείλει να διαφωνήσει κάθετα με την εξίσωση των αποδοχών των Αρχιερέων με εκείνες των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, καθώς:

«Η μεγάλη μερίς του λαού μας, πρωτίστως δε ο Ιερός κλήρος μας, καλείται να επιβιώνη με πολύ χαμηλοτέρους μισθούς, συντηρών μάλιστα και μιαν ολόκληρον (ενδεχομένως και πολύτεκνον) οικογένειαν».

«Έχομεν ήδη εκτεθεί – Απαιτείται άμεση αντίδραση»



Ο Μητροπολίτης Παροναξίας δεν κρύβει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που έχει η υπόθεση αυτή στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι έχουν πληγεί το κύρος και η ιερότητα της Εκκλησίας.



«Έχομεν ήδη εκτεθή τόσον εις τους πολεμίους της Εκκλησίας [...] όσον και εις τους πιστούς μας, οί οποίοι έχουν σκανδαλισθή από όλην αυτήν την αιφνιδίως ανακύψασαν υπόθεσιν και την εξ αυτής προκληθείσαν αναταραχήν», αναφέρει στην επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Συνοδικούς, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που θα έχει η συνέχιση αυτής της κατάστασης στην απρόσκοπτη ποιμαντική διακονία των Μητροπόλεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Καλλίνικος επισημαίνει ότι έγινε αποδέκτης πολλών ερωτημάτων και παραπόνων από κληρικούς και λαϊκούς τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτησή του ώστε να προστατευθεί η σχέση εμπιστοσύνης με το χριστεπώνυμο πλήρωμα.