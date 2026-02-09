Μητσοτάκη ήθελε, Καρυστιανού του προκύπτει

Υπάρχει αγωνία εκεί στη λεωφόρο Αμαλίας.

Γιατί ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη θέλει να δείξει ότι έχει (θα έχει) αντίπαλο, αλλά του προκύπτει Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Που δείχνουν ότι υπολείπεται σε δυναμική της κ. Καρυστιανού. Και ας μην έχει ανακοινωθεί απολύτως τίποτα και από τους δυο.

Κάπως έτσι προέκυψε η αιχμή από τα Ιωάννινα. Που όμως ήταν αυτή που προκάλεσε την, έμμεση, απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού. Για τους «εισβολείς» και τις «εισβολές».

Κανείς φυσικά από τους δυο δεν χρησιμοποίησε το όνομα του άλλου. Αλλά «χωριό που φαίνεται...».

Το... μικρό ζήτημα βέβαια για τον κ. Τσίπρα προκύπτει από τη στιγμή που ένας πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να «ανοίγει διάλογο» με έναν άλλο πολίτη που ακόμα τίποτα δεν έχει ανακοινώσει.

Οι απαντήσεις όλες βρίσκονται στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων αλλά και πάλι πόσο ορθή είναι άραγε αυτή η τακτική (εάν μιλάμε για τέτοια) από τον πρώην πρωθυπουργό μας;