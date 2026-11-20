Μήνυμα πολιτικής συσπείρωσης ενόψει των εκλογών του 2027, με σαφείς αναφορές στο κυβερνητικό έργο, την οικονομία και τις διεθνείς προκλήσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Ηλιούπολη, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με πολίτες.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει μια νέα μεγάλη νίκη.

«Το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς θα μας οδηγήσετε σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αναδείξει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες:

«Το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς θα μας οδηγήσετε σε μια μεγάλη νίκη.

Έκανα δυο στάσεις σε δυο υποδομές που η καθεμία έχει τη δική της σημασία. Πρώτα το ειδικό σχολείο που ανακατασκευάστηκε πλήρως από το Μαριέττα Γιαννακου, μετά από επιστολή του μικρού Παναγιώτη, το είπαμε και το κάναμε, από τα μικρά στα μεγάλα ή κυβέρνηση συνεπής σε αυτά που λέει.

Και επισκέφθηκα και κέντρο υγείας. Μόλις σήμερα η ευρωπαϊκή επιτροπή επιβεβειωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δις ευρώ που διαπραγματεύτηκα τότε

Οι μικρές και μεγάλες νίκες δείχνουν πως αντιλαμβανόμαστε τη λογοδοσία στις Ελληνίδες και Έλληνες. Ευθεία συνεννόηση και σχέση ειλικρίνειας. Τι υποσχεθήκαμε και τι υλοποιήσαμε

Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό και οι ομόλογοι μου μου αναφέρουν την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Όμως η Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες χώρες. Ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής με τα μεγάλα ψάρια.

Όλα αυτά μας επιτρέπουν στο μέτρο του εφικτού να στηρίξουμε την κοινωνία και να βγάλουμε πίσω ένα δύσκολο χειμώνα. Σήμερα σε 2,1 εκ συνταξιούχους 400 ευρώ, πέρυσι ήταν 250 και κάποιοι δεν τα πήραν γιατί υπήρξαν εισοδηματικά κριτήρια.

400 ευρώ δεν θα αλλάξουν τη ζωή σας αλλά είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τώρα. Η οικονομία έχει μπει σε τάξη με μεγαλύτερη επιτυχία ότι δήμιουργησαμε 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η πολιτική της συνετής διαχείρισης είναι αυτή που μας επιτρέπει. Λογαριασμοί: η ανάταξη της ΔΕΗ μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε την επιλογή για σταθερό τιμολόγιο

Αν ακούγαμε αυτά που εισηγούνταν κάποιοι στην αντιπολίτευση με χρεοκοπημένη ΔΕΗ πως θα στηρίζαμε την κοινωνία. Όλα αυτά είναι βήμα προς τα μπρος, που αναγνωρίζεται και εκτός Ελλάδας

Στο εξωτερικό είμαστε μια σοβαρή πειθαρχημένη χώρα που μπορεί και επιβάλλει πολιτικές στην ίδια την Ευρώπη. Παράδειγμα το μεταναστευτικό – θυμάστε τις πολιτικές των ανοικτών συνόρων με τη Λέσβο να βουλιάζει από πρόσφυγες και μετανάστες

Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία – το 2020 όταν είχαμε υβριδική εισβολή είπαμε δεν θα περάσετε στην Ελλάδα. Ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς, μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα,ό μως δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς τον κόσμο.

Όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές έχει ξεχωριστή σημασία και αυτό σας το εγγυάμαι. Αύριο είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων που κρατάνε τη χώρα ασφαλή, οι ένοπλες δύναμεις δεν ήταν έτσι αλλά πήραμε απόφαση να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την άμυνα

Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Σε αυτό τον ταραγμένο καιρό να σκεφτούμε αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας ισχυρής Ελλάδας ή να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες

Έχουμε αντιπολίτευση σε διάφορες εκφάνσεις με ένα συνεκτικό ιστό να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Να φύγει, αλλά ποιος να έρθει, με ποιο σχέδιο και με ποιες πολιτικές.

Σήμερα μόνο η ΝΔ η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθώ στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, είμαι ο 3ος ή 4ος πιο έμπειρος ηγέτης στα ευρωπαϊκά συμβούλια, μπαίνουμε μέσα 27.

Το πώς στέκεται κάποιος σε αυτό το περιβάλλον έχει τη δική του σημασία. Θα καθοριστεί ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πόσα θα πάρει η Ελλάδα και πώς μπορεί να τα απορροφήσει – ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους; Για όλα αυτά θα ψηφίσετε.

Κάποιοι θα έχουν δικαιολογημένα παράπονα, υπάρχουν αυτοί που δεν συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο – Το 95% της πολιτικής βαβούρας παράγεται από το 5%, όχι δεν είναι εκεί η κοινωνία – με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία που στήσαμε σε δύο αναμετρήσεις θα ξανασυναντηθούμε γιατί η αξιοπιστία είναι το διαβατήριο.

Κάναμε μεγάλα βήματα – οι εποχές που φλερτάραμε με την κατατροφή δεν είναι τόσο μακρινές – οι ίδιοι ακριβώς είναι, απλώς φόρτωσαν χρόνια στην πλάτη τους. Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα».