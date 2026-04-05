Μητσοτάκης από Μεσολόγγι: «Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία»

Τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων, μια επέτειο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος τιμούν φέτος, η Ελλάδα και η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Στο Μεσολόγγι βρέθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

«"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι", έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός, για αυτόν εδώ τον τόπο, όπου ο ηρωισμός και η τραγωδία έγραψαν ιστορία», είπε ο πρωθυπουργός εκφωνώντας τον πανηγυρικό της ημέρας, στις εκδηλώσεις για την Έξοδο του Μεσολογγίου. «Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το Μεσολόγγι μας υπενθυμίζει ότι ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

«Παραμένει πρώτο ζητούμενο η ενότητα του λαού μας και η θωράκιση της αυτοπεποίθησής του. Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος με κεντρικό ευρωπαϊκό ρόλο, με ενωμένους πολίτες, με δυνατή οικονομία και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες, όπου μας χρειάζεται ο ελληνισμός», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00 και τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Στο Μεσολόγγι βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στις εκδηλώσεις παρίστανται επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ως «μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας» την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.