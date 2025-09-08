Μητσοτάκης: Από τη ΔΕΘ στην εκλογική μάχη του 2027- Θέλει αυτοδυναμία, ρισκάρει με τον εκλογικό νόμο

Yπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, πιστός στη στρατηγική της αυτοδυναμίας και αισιόδοξος ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με πρώτο βήμα τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστούν πως η εφετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει την απαρχή μιας ανοδικής πορείας της Νέας Δημοκρατίας, ικανής να εξισορροπήσει φθορά και κόπωση, που ροκάνισαν τα ποσοστά του κόμματος τους προηγούμενους μήνες.

Καθόλου τυχαία, εξάλλου, η αποστροφή του πρωθυπουργού περί μιας «σιωπηλής πλειοψηφίας, που θέλει τη χώρα κοντά στην Ευρώπη», καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχουν και τα πολιτικά αλλά και τα χρονικά περιθώρια για το…comeback της Νέας Δημοκρατίας σε περιβάλλον πολιτικής κυριαρχίας.

Το ρίσκο με τον εκλογικό νόμο παρά τις πιέσεις

Επιχειρώντας να οριοθετήσει τον Οδικό Χάρτη των πολιτικών εξελίξεων έως την επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την πρόθεση του να εξαντλήσει την 4ετία και ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμοπαρά τις δεδομένες και ισχυρές πιέσεις από αρκετούς «γαλάζιους» βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο ίδιος πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και διευκρίνισε ότι κάτι λιγότερο από 2 χρόνια πριν από τις εκλογές - ο ίδιος τις επαναπροσδιόρισε για το 2027 – η βασική του μέριμνα δεν είναι «ούτε η πολιτική κουζίνα, ούτε η σεναριολογία», αλλά η προσήλωση στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος ως ο ασφαλέστερος δρόμος προς μία νέα εκλογική νίκη. Απέφυγε, πάντως, να απαντήσει συγκεκριμένα κατά πόσον τυχόν μη επίτευξη αυτοδυναμίας θα σημάνει δεύτερες ή τρίτες εκλογές τονίζοντας ότι τελικώς τη μορφή, που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση του τόπου θα την προσδιορίσουν οι πολίτες με τη ψήφο τους.

«Μένω και θέλω να νικήσω»

Μάλιστα, σε ερώτηση του flash.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε σενάρια, που τον φέρουν να εγκαταλείπει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και να εκκινεί τη διαδικασία διαδοχής του πριν από τις επόμενες εκλογές. «Θα αστειεύεστε» είπε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για συμφέροντα, που «για δικούς τους λόγους, ευρισκόμενα απέναντι στην κυβέρνηση, θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής», ενώ δεν εμφανίστηκε να ανησυχεί ιδιαιτέρως για την ευστάθεια της κυβέρνησης του εξ αιτίας υποθέσεων που την έχουν αποδεδειγμένα ζημιώσει όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδιαφέρουσα η αποστροφή του πρωθυπουργού και σε ερώτηση για τον διαγραφέντα πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Αφού διευκρίνισε, πως δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά καθώς είναι πολύ νωπή η απώλεια της κόρης του Λένας, υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας, μόνον αυτή μπορεί να κρατήσει ασφαλές το εθνικό σκάφος σε δύσκολους καιρούς και τελικώς πιστεύω ότι αυτή λογική θα πρυτανεύσει» σε μία εμφανή προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι, καθώς φαίνεται πως επικρατούν ψυχραιμότερες φωνές ως προς το εσωκομματικό ρήγμα των τελευταίων μηνών. Ιδιαιτέρως δηκτικός ήταν ο πρωθυπουργός και ως προς την κυοφορούμενη, όπως όλα δείχνουν, επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα μέσω της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Αφού υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος σημείωσε ότι «υπάρχουν ΜΜΕ, συμφέροντα και επιχειρηματίες, που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα, αυτά πάντοτε συμβαίνουν, απλά το επισημαίνω για να καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει το περιβόητο rebranding Τσίπρα».