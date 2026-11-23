«Σήμερα επιστρέφουμε στην αφετηρία, στο σημείο που γράφτηκε ένα από τα πρώτα κεφάλαια της νεότερης αρχαιολογίας μας. Το λιτό αυτό κτίριο έγινε η πρώτη εστία των ευρημάτων της Ακρόπολης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) σε εκδήλωση για τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όταν τα εκθέματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο η πόρτα του μουσείου έκλεισε για 20 χρόνια. «Το ερώτημα έμενε ανοικτό. Ποιος θα ήταν ο σκοπός του; Η εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνει υποβαθμισμένο ως αποθήκη και γραφεία. Η δύσκολη λύση ήταν αυτή που η δική μας κυβέρνηση επέλεξε, να το εντάξουμε ξανά στον ζωντανό ιστό του αρχαιολογικού χώρου και ολόκληρης της πόλης. Μια αποστολή που τώρα ολοκληρώνεται, φέρνοντας ένα τοπόσημο από το παρελθόν στο καθημερινό μας παρόν» σημείωσε και προσέθεσε: «Αξίζει να μείνουμε στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας που δεν είναι άλλος από τον νέο σφυγμό που αποκτά το παλιό μουσείο».

«Ένα ακόμα μουσείο, είναι το 34ο που εγκαινιάζεται, παίρνει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Να σταθώ και στη νέα εικόνα που αποκτά η ίδια η Ακρόπολη. Γίνεται προσβάσιμο όλο το ανατολικό πλάτωμα. Συνεχίζουμε τις αναστηλωτικές εργασίες και αποκατάσταση των τειχών. Δίνουμε σημασία στην ισότιμη πρόσβαση στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Ενώνουμε οργανωτικά τον Ιερά Βράχο με τον αναβαθμισμένο Κεραμεικό και την Αρχαία Αγορά. Με σχέδιο και καλά μελετημένα χρονοδιαγράμματα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε:

«Όσοι επενδύουν στη μίζερη και εύκολη κριτική δεν έχουν παρά να έρθουν εδώ. Μόνο έτσι θα διαπιστώσουν τη διαφορά ανάμεσα στις εύκολες υποσχέσεις και τις χειροπιαστές πράξεις. Η δική μας πολιτική για τον πολιτισμό έχει στον επίκεντρο τον πολίτη».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης:

«Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί»

Ο πρωθυπουργός συνέχισε κάνοντας ειδική μνεία στις παρεμβάσεις που έγιναν στα θέματα της προσβασιμότητας. «Θυμάστε τι είχαμε ακούσει και για το ασανσέρ. Είχα την ευκαιρία να ανέβω με επισκέπτη από το εξωτερικό. Κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι δήθεν τσιμεντώνουμε την Ακρόπολη, την καλύτερη απάντηση τη δίνουν οι επισκέπτες», επισήμανε.

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος μας. Δεν αναφέρομαι σε νομική διαφορά, ούτε σε μια μεμονωμένη διεκδίκηση εκθεμάτων. Μιλάμε για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου. Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί με τα κομμάτια του να εκτίθενται σκορπισμένα σε διαφορετικές αίθουσες, διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές χώρες. Δημιουργήθηκε ως ενιαίο σύνολο και έτσι πρέπει να παραμείνει στο διηνεκές. Να ακτινοβολεί στον τόπου του, ανήκοντας σε όλους. Θα το επαναλάβω, η θέση των ανεκτίμητων αυτών αριστουργημάτων είναι εδώ, κάτω από τα αττικό φως και σε άμεση επαφή με το ναό που ανήκουν. Η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δικές της υποχρεώσεις, διαθέτοντας ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Αφού μια ιστορία 2500 ετών δεν παραγράφεται, καμία λύση, καμία συμφωνία δεν περνά με αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με ευθύνη, με σοβαρότητα, με αποφασιστικότητα, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μακριά από άγονους λαϊκισμούς και στο τέλος θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Πρωθυπουργός.