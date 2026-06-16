Μητσοτάκης από Βάρη: Ο «τζάμπα 1» συναγωνίζεται τον «τζάμπα 2» – Όποιος υπόσχεται θα σας τα πάρει

Τη νέα εικόνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του το απόγευμα της Τρίτης (16/6) στο προσφάτως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Βάρης, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα από τα 156 Κέντρα Υγείας που αναβαθμίζονται πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού που «κρατά όρθιο» το ΕΣΥ.

Ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αποτελεί βασικό κριτήριο της κυβερνητικής πολιτικής. Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, υπογράμμισε ότι η ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, σημειώνοντας πως οι αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί έχουν ως στόχο να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών.



«Όλα όσα έχουμε κάνει στην Υγεία σηματοδοτούν ότι, πέρα από τη στείρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σημειώνοντας: «Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια». Παράλληλα, απάντησε και στη συζήτηση γύρω από τις περιοδείες του και τα πολιτικά σενάρια που τις συνοδεύουν, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρουσία του σε περιοχές της χώρας δεν συνδέεται με εκλογικό σχεδιασμό.



«Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Αυτό που κάνω εδώ σήμερα στη Βούλα-Βουλιαγμένη-Βάρη, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές», σημείωσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στόχος των επισκέψεων αυτών είναι η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, η εικόνα από το πεδίο και η παρακολούθηση της πορείας έργων και παρεμβάσεων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.

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Στην οικονομία, τη μείωση του δημόσιου χρέους, τη φορολογία και τη στήριξη των πολιτών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια συνετή πολιτική με στόχο τη δημιουργία πλούτου και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο πρωθυπουργός, μιλώντας κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του δημόσιου χρέους, σημειώνοντας ότι η γενιά που διαμορφώθηκε πολιτικά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 έζησε τις συνέπειες της συσσώρευσης χρέους στη χώρα.

Επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κέντρο Υγείας Βάρης.



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/xZbXMHhuX5 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 16, 2026

«Η δικιά μας γενιά που μεγάλωσε πολιτικά τη δεκαετία του ’80 και του ’90 είναι η ιστορία του χρέους να πλακώνει τη χώρα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος της με τον γρηγορότερο ρυθμό στην ιστορία», ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές ένα βάρος που θα περιορίζει τις δυνατότητες της χώρας. «Έχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος που θα μας πνίξει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια πολιτική μείωσης φόρων και στήριξης των πολιτών.



Ασκώντας κριτική στις προεκλογικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο "τζάμπα 1" συναγωνίζεται τον "τζάμπα 2". Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει». Όπως είπε, η κυβερνητική επιλογή είναι η δημιουργία πλούτου στην κοινωνία, ο οποίος στη συνέχεια επιστρέφει στους πολίτες μέσα από παρεμβάσεις, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. «Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις που δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένο σχέδιο. «Να έχετε μεγάλη επιφύλαξη από αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα», τόνισε.

Για πετρέλαιο και τιμές: «Η πτώση θα περάσει στην αγορά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς εξελίξεις και στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την πορεία των τιμών του πετρελαίου και θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση περάσει στην αγορά. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι την επόμενη ημέρα παρουσιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα «posokanei», η οποία, όπως ανέφερε, θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές και να έχουν καλύτερη εικόνα της αγοράς. Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης του καταναλωτή και αντιμετώπισης των πιέσεων από το κόστος ζωής.

Αναφέρθηκε και στο δίλημμα της πολιτικής επιλογής και της διακυβέρνησης σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της χώρας και να υλοποιήσει όσα δεσμεύεται. Ο πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, έθεσε το ερώτημα αν η χώρα μπορεί να επιστρέψει σε λογικές υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν με βάση τη δυνατότητα υλοποίησης και τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. «Θέλουμε να εμπιστευτούμε και πάλι αυτούς που τάζουν και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης σε περιόδους κρίσης. «Σε ποιον θα εμπιστευθούμε το τιμόνι της χώρας σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων;» σημείωσε. Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης ετοιμότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης σε έκτακτες συνθήκες, λέγοντας: «Γιατί ενοχλούνται από το πραγματικό δίλημμα ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο σε περίπτωση κρίσης;».



Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Βάρης

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου ενημερώθηκε για την αναβάθμιση της δομής και συνομίλησε με εργαζόμενους, γιατρούς και νοσηλευτές. Τον πρωθυπουργό συνόδευε ο νέος γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ τον υποδέχθηκαν στο κέντρο υγείας ο Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Στέλιος Πέτσας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Κέντρο Υγείας Βάρης χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υποδομών του ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι μια δομή που λειτουργούσε από το 1989 και αντιμετώπιζε προβλήματα, μετατρέπεται πλέον σε μια σύγχρονη μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

«Από την αρχή της θητείας μας είχαμε θέσει ως κεντρικό στόχο να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να κάνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωση που έκανε μέσα από το Κέντρο Υγείας Βάρης.



Όπως τόνισε, το Κέντρο Υγείας Βάρης αποτελεί ένα από τα 156 Κέντρα Υγείας που ανακατασκευάζονται σε όλη τη χώρα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.



«Ένα Κέντρο Υγείας που ήταν σε προβληματική κατάσταση έγινε κάτι νέο, εξοπλίστηκε και έχει τη δυνατότητα σήμερα να παρέχει υψηλή πρωτοβάθμια περίθαλψη σε χιλιάδες κατοίκους της Βάρης και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ιδιαίτερη αναφορά στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δομών υγείας, σημειώνοντας πως είναι εκείνοι που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του ΕΣΥ. «Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, σε όλο το διοικητικό προσωπικό. Εσείς είστε που κρατάτε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας», ανέφερε.



Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη ανάγκες και ελλείψεις στη στελέχωση των δομών υγείας, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα και προχωρά σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. «Γνωρίζουμε καλά τι έχουμε κάνει, γνωρίζουμε καλά πού υπάρχουν ελλείψεις, δεν κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Γνωρίζουμε τι θα κάνουμε ως προς τη στελέχωση», σημείωσε.



Η επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Βάρης αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς της περιοδείας του πρωθυπουργού στη νότια Αττική, η οποία περιλαμβάνει επίσης ζητήματα υποδομών και πολιτικής προστασίας, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι.

Όπως αποκάλυψε ο FLASH, έχει «κλειδώσει» ένα μοτίβο για τις πρωθυπουργικές περιοδείες, που θα επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια των επομένων μηνών: οι εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη εντός και εκτός λεκανοπεδίου θα συνδέονται με την παράδοση σημαντικών έργων υποδομής, ιδίως στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Κωνσταντέλος: «Η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης»

Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο οποίος έκανε λόγο για μια σειρά έργων που αλλάζουν την εικόνα της περιοχής. Ο δήμαρχος τόνισε ότι τα έργα που υλοποιούνται στον δήμο αποτελούν αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας πως η περιοχή αλλάζει μορφή μέσα από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Όλα τα έργα που φτιάχνονται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό και την αυτοδιοίκηση.

Χαρδαλιάς: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα παρών»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε τη συνεργασία κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής. «Σε όλα τα προβλήματά μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα “παρών”», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων.