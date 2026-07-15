Μητσοτάκης από βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ξεκίνησε την περιοδεία του στη βόρεια Εύβοια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Όπως είπε ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του, «το ΕΣΥ αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης» σημειώνοντας ότι «στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα».



Με αφορμή, δε, τη συμπλήρωσε πέντε ετών από την καταστροφική πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια, επισήμανε «ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία» τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά».

«Στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

Την ώρα που στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος εντείνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες το Φθινόπωρο, ο κ. Μητσοτάκης από τους Ωρεούς επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 - εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας - είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες - ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Ν.Δ» τόνισε πρωθυπουργός.