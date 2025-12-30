Μητσοτάκης από Βοτανικό: «Τον Μάιο του 2027 θα είναι έτοιμο το γήπεδο - Το στολίδι του Παναθηναϊκού»

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Αλαφούζος επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις.

Οι παρευρισκομένοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις των εργασιών και την πρόοδό τους, ενώ ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε χαρακτηριστικά πως το έργο θα παραδοθεί μέχρι τον Μάιο του 2027, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί.

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του ’26 και θα παραδοθεί, όπως ελπίζουμε τον Μάιο του ’27. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο δεκαετιών για να έχει ένα δικό του γήπεδο ο Παναθηναϊκός.

Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, μία εξέδρα του “Απόστολος Νικολαΐδης” να γίνει σαν μουσειακό αντικείμενο και να υπάρχει εκεί ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά. Να έχουμε ένα μουσειακό χώρο στην Αθήνα κι ένα κέντρο για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και καλή τύχη σε όλους», επεσήμανε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσώπησαν επίσης ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, αλλά και ο Γιάννης Παναγιωτίδης, επιμελητής του έργου.

Χάρης Δούκας: «Στολίδι το γήπεδο - Εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, δηλώνοντας: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αξίζει το γήπεδο ο Παναθηναϊκός - Αναβαθμίζει την εικόνα της Αθήνας»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σχετικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναφέροντας πως ο Παναθηναϊκός αξίζει ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο γήπεδο, το οποίο χαρακτήρισε και ο ίδιος «στολίδι». Επίσης, τόνισε πως η ολοκλήρωση των εργασιών συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Βοτανικού, η οποία ενισχύει την εικόνα της Αθήνας και προσφέρει νέες δυνατότητες για τη διεξαγωγή και διοργάνωση αθλητικών και πολιστικών εκδηλώσεων.