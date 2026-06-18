Μητσοτάκης από Βρυξέλλες για τα εργασιακά: Κεντροδεξιά κυβέρνηση έκανε αυτό που υπόσχεται η Αριστερά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη συμφωνία-πλαίσιο που επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο ως αποτέλεσμα της συνεργασίας κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων, και εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει «πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες».

Ως κεντρικό ζήτημα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανέδειξε το κόστος ζωής, τονίζοντας ότι η απάντηση είναι το περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα μέσω μισθολογικών αυξήσεων, μειώσεων φόρων και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στη συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ρόδου.

Με ανεργία στο 8%, είπε, οι εργοδότες δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται στην αφθονία εργατικού δυναμικού και οφείλουν να προσφέρουν καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι αυτές τις κατακτήσεις τις πέτυχε κεντροδεξιά κυβέρνηση: «Συνήθως είναι η Αριστερά που μιλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να επιτύχει συμφωνία που ωφελεί εργοδότες και εργαζομένους».

Ως επόμενη πρόκληση ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, συνδέοντάς τη με τον νέο νόμο για τον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από το 2028. Οι μισθολογικές αυξήσεις, τόνισε, πρέπει να συνδέονται με την παραγωγικότητα.