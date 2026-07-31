Μητσοτάκης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών
Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ για να καλύπτει και τους ανθρώπους που δουλεύουν το καλοκαίρι.
Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα €300 στα €500 τον μήνα για όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε €6.000 σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα €1.000, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.
Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.