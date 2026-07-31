Μητσοτάκης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο για τα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα €300 στα €500 τον μήνα για όσους εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε €6.000 σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα €1.000, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.



Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.