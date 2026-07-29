Μητσοτάκης: Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους στο Αγαθονήσι - «Εκλογές την άνοιξη του 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό Αγαθονήσι, έθεσε στο επίκεντρο την πράσινη μετάβαση του νησιού, προτείνοντας την αντικατάσταση όλων των οχημάτων, δημοτικών και ιδιωτικών, με ηλεκτρικά, χωρίς κόστος για τους κατοίκους.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τελική ευθεία της κυβερνητικής θητείας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα και σταθμοί φόρτισης

Μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε «νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης», με την αντικατάσταση όλων των οχημάτων που διαθέτουν τόσο ο Δήμος όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι.

«Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν, με ηλεκτρικά οχήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.

«Θα ήμουν έτοιμος να σας υποστηρίξω σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κανένα κόστος -να το τονίσω αυτό- για τους κατοίκους των νησιών», τόνισε.

Όπως σημείωσε, τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην «πρώτη γραμμή» της πράσινης μετάβασης, αξιοποιώντας την ηλεκτροκίνηση προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και της εικόνας και της ανάπτυξής τους.

«Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον εκλογικό ορίζοντα, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027.

«Ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027 και δική μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσες περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα, δίνοντας έμφαση και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για δράσεις που αφορούν τη νησιωτικότητα.

Eurokinissi

Η δέσμευση για το λιμάνι και τα κίνητρα για νέες οικογένειες

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, με πρώτο το λιμάνι του Αγαθονησίου, για το οποίο δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα προχωρήσει η υλοποίησή του.

«Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι, έτσι όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει», είπε, προσθέτοντας ότι θα αναζητηθούν οι απαραίτητοι πόροι και ο κατάλληλος τρόπος για να προχωρήσει το έργο.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία ασφαλούς αλιευτικού καταφυγίου, ώστε να στηριχθεί η δραστηριότητα των επαγγελματιών αλιέων, ενώ προανήγγειλε την εξέταση ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, με στόχο την ενίσχυση μικρών επενδύσεων και την ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη να παραμείνουν οι οικογένειες στο Αγαθονήσι, αλλά και να εγκατασταθούν νέοι κάτοικοι. Όπως είπε, εξετάζονται οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε πολύ μικρά νησιά.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να εξετάσει με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, ώστε τα παιδιά του νησιού να μπορούν να ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν αλλού.

Eurokinissi

Κατά την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ενώ συναντήθηκε με κατοίκους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, για την τηλεϊατρική και τις δυνατότητες που προσφέρει στους κατοίκους των μικρών νησιών, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ενίσχυσης των υποδομών υγείας και της διασφάλισης της πρόσβασης των νησιωτών σε ποιοτικές υπηρεσίες.