Μητσοτάκης: Έχω υπογράψει 4αετές συμβόλαιο με το λαό - Το δίλημμα «κάποιος ή το κενό» δεν υφίσταται

Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο με τίτλο «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «ο ελληνικός λαός με προσέλαβε να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά και αυτός έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει το συμβόλαιό μου μετά από τέσσερα χρόνια είτε να με απολύσει και να προσλάβει κάποιον άλλον. Κάποιον πρέπει σίγουρα να βρει, όμως. Το δίλημμα "κάποιος ή το κενό" δεν υφίσταται στην πολιτική».



Παράλληλα, αναφέρθηκε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αποκαλύπτοντας πως το αργότερο στις επόμενες δύο εβδομάδες η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει μια σειρά επιλογών. «Δεν πάμε με μία προκατειλημμένη άποψη για το πώς το Λύκειο δεν θα μετατρέπεται σε ένα, ουσιαστικά, "εργοστάσιο" παραγωγής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ακόμα για το τι θα γίνει με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις, με τα όποια προβλήματά τους, είναι ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί απόλυτα αξιοκρατικά και με απόλυτη διαφάνεια. Και προσφέρει -όχι όσο θα θέλαμε- κοινωνική κινητικότητα» είπε.



Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ανέφερε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για την οπλοκατοχή, το οποίο είναι αυστηρό και πρέπει να εφαρμόζεται. «Ως προς, δε, αυτό που αποκαλούμε βεντέτα, ποια βεντέτα; Στυγνή δολοφονία είναι. Ποιο έγκλημα τιμής; Δολοφονία είναι. Ήταν η ίδια λογική αυτή η οποία επέτρεψε στην τρομοκρατία, για κάποιο χρονικό διάστημα, να θεωρηθεί ότι υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση. Τι έγκλημα τιμής; Μια στυγνή δολοφονία είναι και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από το κράτος και από τον νομοθέτη», σημείωσε.



Αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Έχω πάρα πολλά βιβλία, τα οποία είναι πάνω στο γραφείο μου, τα οποία περιμένουν, αν όχι να τα διαβάσω, τουλάχιστον να τα φυλλομετρήσω. Δεν νομίζω ότι το βιβλίο αυτό θα βρει τη θέση του στα προς ανάγνωση βιβλία μου. Μιας και με ρωτάτε, να σας απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια. Σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενό του αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ πολύ περισσότερο. Εξάλλου, έχω σκληρή προσωπική άποψη για τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στο βιβλίο. Νομίζω θα αφήσω σε άλλους την αποδόμηση αυτού του ενδιαφέροντος μυθιστορήματος, καθώς φαίνεται, το οποίο ετοιμάζεται να εκδοθεί».

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Από την πλευρά του ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Μπέζος τόνισε: «Έχουμε μία τάση να γράφουμε βιβλία κι όχι να διαβάζουμε, είναι φοβερό και αυτό θα πρέπει κάποτε να τελειώνει. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γράφει ένα βιβλίο ενώ πρόκειται πάλι να ασχοληθεί πολιτικά ενεργά, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω ας πούμε γιατί θα έπρεπε αυτό να κατατεθεί τόσο επισήμως και μέσα από ένα βιβλίο και από έναν βαρύγδουπο τίτλο ας πούμε; Δεν ξέρω πως είναι και δεν κάνω κριτική στον κύριο Τσίπρα τώρα, άλλωστε θεσμικά είναι πρώην πρωθυπουργός, έτσι; Δεν μπορώ να το καταλάβω όμως γιατί έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο».