«Πετύχαμε πολλά αλλά προφανώς αυτή η διαδρομή πρέπει να έχει και συνέπεια και συνέχεια και εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες για τρίτη τετραετία διαμορφώνουμε σχέδιο για το πώς θα είναι η Ελλάδα το 2030. Πώς θα τοποθετηθεί η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton στην Ελλάδα και τον Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage» στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για ένα νέο παραγωγικό άλμα και πως χρειάζεται να τρέξουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς. «Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις ακόμα στον πρωτογενή τομέα. Εκεί έπρεπε να μπουν τα σωστά θεμέλια. Το να κρατάμε την Ελλάδα ασφαλή και γεωπολιτικά ισχυρή έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τη Δευτέρα θα υποδεχθούμε τον «Νέαρχο». Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή. Η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στις επενδύσεις. Εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν, εκεί θα στρέψουμε την προσοχή μας. Έχουμε τη δυνατότητα ως παράταξη να ανανεωνόμαστε, να προσελκύουμε ταλέντο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση, ανέφερε πως η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης συνιστά τεχνολογική επανάσταση που ίσως δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά ως ανθρωπότητα.

«Αυτό εγείρει τεράστιες προκλήσεις αλλά δημιουργεί ευκαιρίες. Η Ελλάδα έχει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι εξαιρετικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα. Μιλάμε για τεχνολογία που θα ακουμπήσει τα πάντα», σημείωσε και ανέφερε επ’ αυτού συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Στον τομέα της υγείας ήδη οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποστηρίξουν γιατρούς μέχρι και για ηχητική υποστήριξη σε ασθενείς. Η χώρα μας έχει ήδη μια δυνατή στρατηγική ως προς τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε και υποδομές, υπολογιστική ισχύ. Την έχουμε είτε μιλάμε για εφαρμογές του κράτους, είτε για υπολογιστική ισχύ που θα τεθεί στη διάθεση επιχειρήσεων», ανέφερε.

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός είπε πως ο τρόπος που θα μπει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην παραγωγική διαδικασία είναι κάτι ακόμα στην αρχή. «Θα δημιουργηθούν περισσότερες ή λιγότερες θέσεις εργασίας; Ποιες θα είναι οι δουλειές του μέλλοντος; Ποιες πρέπει να είναι οι δεξιότητες; Τι κάνει η μηχανή και τι κάνει ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ακόμα σαφές. Πιστεύω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι βοηθός του ανθρώπου, δεν τον υποκαθιστά. Βλέπετε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εταιρείες επενδύουν τρισ. , κάθε εβδομάδα ένα μοντέλο προσπερνά ένα άλλο. Και που είναι το κράτος να τα ρυθμίσει όλα αυτά; Η Κίνα έχει τελείως διαφορετική θεώρηση. Θα υπάρχει και ένας μεγάλος ρόλος και ανάγκη για έξυπνη ρύθμιση, αυτή της επαναστατικής τεχνολογίας. Η αγορά και το χρηματιστήριο ενδιαφέρονται για κέρδη και ο πειρασμός να τρέξουν πιο γρήγορα και να μην υπακούσουν σε κανόνες ασφαλείας θα είναι μεγάλος», τόνισε.

Σε ερώτηση να τον προβληματίζουν οι παράπλευρες επιπτώσεις για τη δημοκρατία, για τη λειτουργία του κράτους ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ως προς την ποιότητα της Δημοκρατίας, έχει ήδη ξεκινήσει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους αλγόριθμους που μας σερβίρουν πληροφορία που κατά κανόνα ταυτίζεται με το θυμό. Προσθέστε και τη δυνατότητα για deep fakes, ειδικά για δημόσια πρόσωπα που υπάρχει πολύ υλικό με ήχο και φωνή. Από την άλλη η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δώσει δυνατότητα για διαβουλεύσεις.

Οι κίνδυνοι περισσότεροι από τα οφέλη. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου, την εκπαίδευση και τα παιδιά. Αν το ζητούμενο είναι η περίληψη ενός βιβλίου, θα αδρανοποιήσουμε πτυχές του εγκεφάλου μας που μας είναι υπερπολύτιμες στη φάση της ανάπτυξης. Αυτό που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η Ελλάδα είναι η πρώτη και μόνη ευρωπαϊκή χώρα που από 1.1.2027 θεσπίζει απαγόρευση στην πρόσβαση στα παιδιά μέχρι 15 ετών. Είπαμε θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Είναι κρίμα που δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να συμφωνήσει ούτε σε αυτό το στοιχειώδες. Το βρίσκω πολύ ανώριμο και πολύ ανεύθυνο. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε διαφορετικές προκλήσεις. Η εκπαίδευση θα αλλάξει. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα ζητούν λιγότερες εργασίες. Περισσότερες προφορικές εξετάσεις. Ας έχουμε μία αίσθηση του πόσο μεγάλος είναι ο πειρασμός για ένα παιδί να μην προσπαθήσει να διαβάσει, να μάθει κάτι. Εδώ βλέπουμε παιδιά και εφήβους να έχουν ψηφιακές σχέσεις. Υπάρχουν σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης. Τι κοινωνία είναι αυτή που δημιουργούμε ψηφιακούς συντρόφους; Πόσο θα τραυματίσουμε τα παιδιά μας από την απώλεια της ανθρώπινης επαφής; Για την ασφάλεια των υποδομών μας, ο επιτιθέμενος μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Καμία χώρα δεν είναι έτοιμη. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα μπορούσε κανείς να πειραματιστεί και να επηρεάσει ψυγεία; Έγινε όμως. Οι προκλήσεις είναι πολλές , όπως και οι ευκαιρίες είναι πολλές. Πρώτα και πάνω από όλα είναι καλό να μιλάμε και να συζητάμε για αυτά. Λυπάμαι που αυτά δεν υπάρχουν στον πολιτικό διάλογο σήμερα. Δυστυχώς όταν μιλάμε για το μέλλον, λες και ακούω την κολλημένη βελόνα ιδεών και προτάσεων που έρχονται από μια άλλη εποχή. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο να πούμε ότι θα δώσουμε 13η ή 14η σύνταξη, ή θα κόψουμε το ΦΠΑ. Σημαντικά όλα αυτά αλλά έρχεται ένας κόσμος που με φόρα αλλάζει τελείως και πρέπει να βρούμε τη θέση μας. Το παιχνίδι τελικά θα παιχτεί στις εφαρμογές για μία χώρα μεγέθους της Ελλάδας. Εφαρμογές μπορούμε να αναπτύσσουμε», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση τι πρέπει να αλλάξει στην εκπαίδευση για να προετοιμάσουμε τους νέους για τις δουλειές του μέλλοντος ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας θα είναι τόσο γρήγορες. «Δεν έχω την αίσθηση ότι είμαστε μπροστά σε δραματικές αλλαγές. Αυτό έχει να κάνει και με τη σύνθεση κάθε οικονομίας. Στον τομέα της βιομηχανίας, εκεί πράγματι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότ μπορεί πράγματι να φέρει τα πάνω κάτω, ειδικά στη μεταποίηση. Δεν φαντάζομαι ότι ρομπότ θα κάνουν τη δουλειά που κάνουμε στον τουρισμό. Κανένα εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Υπάρχουν βασικές ανθρώπινες δεξιότητες που έχουν να κάνουν τόσο με το χαρακτήρα, να είσαι ανθεκτικός. Υπάρχει και ένα corpus γνώσεων που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η πρώτη δουλειά που απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο προγραμματισμός. Real time ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, αποστιγματοποίηση της τεχνικής εκπαίδευσης, ακαδημίες να εκπαιδεύονται νέα παιδιά πρακτικά με εγγυημένες θέσεις εργασίας. Στην Τρίπολη έγινε κέντρο φαρμακοβιομηχανίας. Δεν το φανταζόταν κανείς, έγινε όμως. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτά συζητάμε και με τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Ελάτε με προτάσεις ως κλάδοι. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη και πληρώνονται καλά. Περνάω πολύ χρόνο να πηγαίνω σε επαγγελματικά λύκεια και να μιλάω με παιδιά. Δεν υποτιμώ την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά λέω ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Είναι και ζήτημα συνολικής κοινωνικής αντίληψης. Νοσηλευτές. Θα χρειαστούμε. Δεν έχουμε αρκετούς. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές απ’ ότι γιατρούς. Θα χρειαστούμε φροντιστές τρίτης ηλικίας. Το δημογραφικό που έχουμε μπροστά μας είναι η διαχείριση της τρίτης ηλικίας. Που είναι οι φροντιστές της επόμενης ημέρας. Έχουμε δημιουργήσει τον προσωπικό βοηθό για ΑΜΕΑ και δυσκολευόμαστε να βρούμε ανθρώπους. Αυτές είναι προκλήσεις του σήμερα. Απαιτούν δημόσιο διάλογο και αλλαγή νοοτροπίας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τις παραγωγικές επενδύσεις μετά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως έχουμε καλύψει τα 2/3 του επενδυτικού κενού. «Ήδη δημόσιες επενδύσεις έχουν γίνει πολύ περισσότερες. Το ταμείο ανάκαμψης ήταν τεράστια αναπτυξιακή ένεση. Θεωρώ ότι η διάθεση υπάρχει. Σε ένα βαθμό είναι και ζήτημα να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Το αποτύπωμα της κρίσης είναι ακόμα νωπό. Για αυτό επιμένω στην πολιτική σταθερότητα. Αυτό που έχουμε χτίσει, πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί. Να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα για τις επενδύσεις», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Υπάρχουν ακόμα ζητήματα με τις χρήσεις γης. Βάζουμε τάξη στο χώρο. Η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες έχει τεράστια σημασία. Κωδικοποιήσαμε την πολεοδομική νομοθεσία. Έχει μεγάλη σημασία. Οι συνθήκες υπάρχουν. Ας πάρουν οι επιχειρηματίες, οι τράπεζες λίγο παραπάνω ρίσκο. Ο πρωτογενής τομέας έχει τεράστιες ευκαιρίες για την Ελλάδα. Γίνονται μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και στα τρόφιμα που δεν γίνονταν στον παρελθόν. Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι για την μεγάλη επενδυτική έκρηξη. Επενδυτικά κίνητρα υπάρχουν. Αν πρέπει να κάνουμε πέντε πράγματα παραπάνω είμαστε εδώ. Αλλά δεν θα υποκαταστήσουμε τον επιχειρηματία. Γι’ αυτό και οι εκλογές του 2027 έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο λέμε είναι ρεαλιστική ελπίδα, από την άλλη μεριά είναι περιπέτειες γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησής πραγματική και δεν υπάρχει πρόταση κοινοβουλευτικής συνεργασίας που να μπορεί να αποτελεί εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση διότι εδώ τσακώνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και καταλήγουν, αντί να κοιτάξουμε πώς θα προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική, η συζήτηση στην αντιπολίτευση σήμερα είναι ποιος πήγε από το ένα κόμμα στο άλλο και πώς θα ανακυκλωθούνε στελέχη που, συγνώμη, περισσότερο παραπέμπουν σε πολιτικούς γυρολόγους παρά σε πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν όραμα για τη χώρα. Μα δεν είναι αυτό το ζήτημα σήμερα. Για αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτό το άλμα και προτάσσω την ανάπτυξη τροφοδοτούμενη από παραγωγικές επενδύσεις ως προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία», τόνισε.

Μιλώντας για τα βασικά επιτεύγματα που έχει στόχο στην επόμενη τετραετία ανέφερε τα εξής: «Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, κράτος που να μπορεί να κάνει άλματα από την τεχνητή νοημοσύνη, έμφαση στις κοινωνικές δομές, συνέχιση της δουλειάς που κάνουμε στην υγεία και στην παιδεία, και ασφάλεια. Ασφάλεια για τον πολίτη, για τις γυναίκες, στη γειτονιά, για τη χώρα. Υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση του πόσο μεγάλη επιμονή χρειάζεται για να υλοποιήσει κανείς μεταρρυθμίσεις και πως το κράτος μπορεί αν είναι καλοκουρδισμένη μηχανή. Αυτό που λοιδορήθηκε ως επιτελικό κράτος είναι μεγάλη κατάκτηση και θα μείνει. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να διοικηθεί με άλλο τρόπο η χώρα. Ίσως για αυτό φτάσαμε να χρεοκοπήσουμε κάποια στιγμή. Μεγάλες αλλαγές να μην τις φοβηθούμε. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φοβηθήκαμε, αργήσαμε. Ανέλαβα ο ίδιος την ευθύνη. Εμείς θα μιλήσουμε ανοικτά για την ατζέντα μας. Εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες θα έχουμε ένα εξάμηνο ευρωπαϊκής προεδρίας αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε μεγάλες αλλαγές τον πρώτο χρόνο. Όπως κάναμε τη μεγάλη αλλαγή καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Βλέπετε , 9 δισ. παραπάνω φέραμε και το κενό ΦΠΑ έπεσε. Είναι αλλαγή που κάναμε τον πρώτο χρόνο. Δεν πρόκειται να υπάρχει τέταρτη τετραετία, το έχω ξεκαθαρίσει. Το πόδι στο γκάζι και όχι στο φρένο».