Μητσοτάκης: Είμαι και αγωνίζομαι για την Ελλάδα του Πιερρακάκη και όχι του «Φραπέ»

«Την ίδια μέρα έχεις τον Πιερρακάκη να εκλέγεται Πρόεδρος του Eurogroup και τον επονομαζόμενο «Φραπέ» να είναι στη Βουλή με αυτό το οποίο είδαμε Δύο Ελλάδες. Ποια Ελλάδα θα υπερισχύσει; Εγώ ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι, ξέρω και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι και ξέρω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα υπάρχουν αντιστάσεις, θα υπάρχουν μάχες τις οποίες θα χάσουμε, αλλά τελικά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε. Γιατί ξέρω τελικά ποια είναι η Ελλάδα η οποία εκφράζει τους περισσότερους Έλληνες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε με τον Σπύρο Ανδριανό και τον Κωνσταντίνο Κίντζιο, μίλησε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια αλλά και για τα σχέδιά του μετά την πολιτική.

«Αυτό το οποίο γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά είναι μια από τις, θα έλεγα, τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα. Με μια Ελλάδα η οποία μας πλήγωσε, μας χρεοκόπησε τελικά. Εγώ θα αναλάβω πλήρως τις ευθύνες μου για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση νωρίτερα, παρότι το θέλαμε» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλοντας ότι στην ατζέντα της επόμενης τετραετίας θα πρωταγωνιστήσει η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Πρότεινε μάλιστα να δημιουργηθεί μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο ώστε να υπάρξει ένα σχέδιο με την ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του.

«Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς...»

«Η πολιτική δεν είναι για πάντα, σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική» λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναλαμβάνει πως έχει υπογράψει ένα «τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες».



«Το 2027 έχουν δυο δυνατότητες. Να με απολύσουν η να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα ακόμα χρόνια» αναφέρει ο Πρωθυπουργός ενώ ερωτηθείς εάν μετά την πολιτική θα γράψει βιβλίο, απαντά:

«Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς...».

Για το θέμα της ακρίβειας επαναλαμβάνει ότι απάντηση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Δείτε φωτογραφίες από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

