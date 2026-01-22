Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κύκλωσαν» δυο ημερομηνίες για τον Φεβρουάριο

Στην τελική ευθεία της οριστικοποίησης της ημερομηνίας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος Τουρκίας βρίσκονται Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, τα προγράμματα των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι συμπίπτουν σε δύο ημερομηνίες εντός του α 15μερου του Φεβρουαρίου και αυτό που εκκρεμεί είναι μία τελική επικοινωνία ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, ώστε να κλειδώσει το σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετούς μήνες Ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το flash.gr, πρόθεση της Αθήνας είναι να οριστικοποιηθεί η επερχόμενη συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Υπ αυτό το πρίσμα δεν αποκλείεται να βγει λευκός καπνός ακόμη και τα αμέσως επόμενα 24ώρα εντός της εβδομάδος.

Εξάλλου, σε μία συγκυρία, όπου η αμερικανική στρατηγική υποδαυλίζει την αναταραχή στις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ αλλά και ευρύτερα φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία ομονοούν ότι η απ ευθείας συνεννόηση και οι ανοιχτοί διαύλοι επικοινωνίας είναι προτιμότεροι από την προοπτική μιας διεθνούς μεσολάβησης ή και επιδιαιτησίας.