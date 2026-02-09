Μητσοτάκης - Ερντογάν: Μάλλον θέλουν να αποφύγουν τις ερωτήσεις...

Μεσημέρι Τετάρτης θα γίνει, όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Δε χρειάζεται να πούμε ότι από την τελευταία συνάντηση των δυο ηγετών - τον Σεπτέμβριο του 2024 -μέχρι σήμερα, έχουν μεσολαβήσει πολλά και τις περισσότερες φορές όχι θετικά με ευθύνη της Άγκυρας ενώ και το διεθνές περιβάλλον είναι σαφώς πιο «συννεφιασμένο».

Στην Αθήνα άπαντες, αν και επιμένουν μονότονα στην ανάγκη του διαλόγου, κρατούν χαμηλούς τόνους περιορίζοντας τις προσδοκίες για αυτό το ραντεβού αφού δεν υπάρχει το παραμικρό ψήγμα σύγκλισης για συζήτηση επί των θαλασσίων ζωνών.

Ενδεικτικό το κλίματος πάντως είναι το γεγονός ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, αναφέρουν ότι οι δυο ηγέτες το πιθανότερο είναι πως μετά από τη συνάντηση και τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν δεν θα δεχθούν ερωτήσεις.

Τουλάχιστον αυτό ήταν το πλάνο μέχρι το Σαββατοκύριακο και μένει να δούμε εάν θα αλλάξει κάτι μέσα στις επόμενες ώρες ή θα παραμείνουν και οι δυο πλευρές σε αυτό το μοτίβο, για ευνόητους λόγους.