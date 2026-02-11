Μητσοτάκης-Ερντογάν: Τα «ήρεμα νερά» στο τεστ της Άγκυρας- Προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια η Αθήνα

Ραντεβού… αποδείξεων για την τροπή που θα λάβουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο προσεχές διάστημα εν μέσω σημαντικών διεθνών προκλήσεων και για τις δύο χώρες είναι το σημερινό ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα.

Αν και οι δύο κυβερνήσεις φαίνεται ότι ομονοούν πως οι τωρινές συνθήκες δεν ευνοούν, ώστε οι δυο ηγέτες να επιδοθούν σε μία ουσιαστική συζήτηση για τον πυρήνα των διμερών σχέσεων και συγκεκριμένα την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, το διακύβευμα της σημερινής συνάντησης μόνο αμελητέο δεν είναι.

Κρίνονται τα «ήρεμα νερά»

Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει στον FLASH ότι από το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης θα φανεί κατά πόσον μπορεί να επιμηκυνθεί η περίοδος των «ήρεμων νερών». Υπογραμμίζει, δε, ότι στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να παραμείνουν ενεργοί, αλλά και να πολλαπλασιαστούν οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου, ώστε οι όποιες εντάσεις να μην οδηγούν σε κρίσεις με ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Εξάλλου και εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αλλά και εντεινόμενου παρεμβατισμού της νέας αμερικανικής διακυβέρνησης, Ελλάδα και Τουρκία επιθυμούν να επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να συνομιλούν απ' ευθείας, χωρίς επιδιαιτησία και διαμεσολαβητές, μολονότι οι πληροφορίες επιμένουν πως στο παρασκήνιο η κυβέρνηση αξιολογεί την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και φέρεται προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο.

Αν και κυβερνητικές πηγές τόνιζαν χθες ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν βρίσκεται επισήμως στην ατζέντα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο πρωθυπουργός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις πάγιες ελληνικές θέσεις εφόσον θίξει το θέμα ο κ. Ερντογάν.

Το σχήμα της συνάντησης και η ατζέντα των υπουργών

Κατά τη σημερινή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος και οι περιφερειακές εξελίξεις, όπως το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό, ζητήματα στα οποία οι δύο πρωτεύουσες διατηρούν αποκλίνουσες προσεγγίσεις.

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πλαισιώσουν τον κ. Μητσοτάκη οι Υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης. Απούσα από το αυριανό ραντεβού θα είναι η έτερη Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που νόσησε από γρίπη Α.

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH, το format της συνάντησης στο Λευκό Παλάτι, που υπολογίζεται για τις 15:15 ώρα Ελλάδος θα είναι 1+2, δηλαδή οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσία των Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων, Μίλτωνα Νικολαίδη και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Ακολούθως, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και την ελληνική αντιπροσωπεία.