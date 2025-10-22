Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Είχα επικοινωνήσει με Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία

«Επικοινώνησα με τον υπουργό Άμυνας προσωπικά και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για το περιεχόμενο της τροπολογίας, την συνυπέγραψε και σήμερα θα την ψηφίσει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τροπολογία σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη στάση που κράτησε ο Νίκος Δένδιας απουσιάζοντας από τη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα -μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (22/10) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ- προχώρησε ένα βήμα παραπάνω λέγοντας πως αναμένει από το υπουργείο Άμυνας συγκεκριμένη πρόταση για την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου - «που ξεκινά το μνημείο και που τελειώνει η πλατεία» - όπως είπε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε ωστόσο την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας μπήκε στη δημόσια συζήτηση για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, απαντώντας έτσι στον κ. Δένδια ο οποίος στη γραπτή του δήλωση είχε επικαλεστεί τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ανάγκη συμφωνίας για την προστασία ενός χώρου συλλογικής μνήμης» εκτιμώντας πως η συγκεκριμένη συζήτηση δεν θα γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Η προσπάθεια του πολιτικού ακτιβισμού δεν ξεκίνησε από τους γονείς αλλά από κάποιους πολιτικούς χώρους που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάποιους από τους γονείς, δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Υπάρχει μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν το οποίο σπάει η εξωκοινοβουλευτική αριστερά, στην Τεχνόπολη υπάρχει για τους νεκρούς των Τεμπών γιατί δεν πάει κανείς εκεί; Γιατί υπήρχε προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής αναταραχής. Αν ο δήμος θέλει να φτιάξει ένα μνημείο κάπου αλλού, έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι εκεί» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως έγινε «ουρά και παρακολούθημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου» ενώ για τον Κυριάκο Βελόπουλο σχολίασε: «πού ήταν χθες ο εμπνευστής της θεωρίας του ξυλολίου και ο τιμητής των ενόπλων δυνάμεων;».

«Αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη»

Ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε τα σενάρια ότι μελετά αλλαγή του εκλογικού νόμου και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική διπλών εκλογών. «Στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη» είπε ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας ότι η κυβερνητική σταθερότητα είναι το ζητούμενο.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και αυτό που έκανε εντύπωση. Θα μπορούσε να συμμετέχει στη Βουλή χθες αντί να κάνει αναρτήσεις στα social media αλλά δεν έχω πρόθεση να σχολιάσω το εάν θα επιλέξει να αναλάβει άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας ουσιαστικά στον Ευάγγελο Βενιζέλο, τόνισε πως η χώρα δεν έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας. «Η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση με μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ισχυρή λαϊκή εντολή αν ο κ. Βενιζέλος πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει;» προσέθεσε.

«Κάνουν μεγάλο λάθος όσοι ρίχνουν νερό στο μύλο της αμφισβήτησης της δικαιοσύνης γιατί αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία» είπε ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας δηλώσεις σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη λειτουργία της.

«Εδώ μετρούνται κόμματα που δεν υπάρχουν και αυτό είναι παράδοξο, θεωρώ ότι όλες οι κινήσεις αυτές δεν αφορούν τον πυρήνα της ΝΔ αλλά πρωτίστως την αντιπολίτευση» είπε ο κ. Μητσοτάκης για τα περί δημιουργίας νέων κομμάτων.