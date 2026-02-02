Για μία γενναία και τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση έκανε λόγο ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα εκκινώντας την κορυφαία θεσμική διαδικασία. «Να τολμήσουμε μεγάλες τομές υπέρ του κύρους των θεσμών και της εμπιστοσύνης των πολιτών συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η Κλιματική Κρίση και η Τεχνητή Νοημοσύνη» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το Σύνταγμα μας επιβάλλει να αναζητήσουμε συναινέσει. Εύχομαι η διαδικασία να αποτελέσει μία απάντηση στην τοξικότητα και στείρα κομματική αντιπαράθεση, που διακρίνει το κομματικό μας σύστημα», κατέληξε στη δήλωση του ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ήδη επιστολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας τις προτάσεις τους μέχρι τον Μάρτιο, οπότε και θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας.

Μητσοτάκης για Αναθεώρηση: Μη κρατικά ΑΕΙ, 6ετής θητεία Προέδρου - Άρση μονιμότητας σε Δημόσιο pic.twitter.com/u8JLmjxVo0 — Flash.gr (@flashgrofficial) February 2, 2026

Οι 5 «μεγάλες τομές» της πρότασης Μητσοτάκη



Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, εστιάζοντας σε σημεία που αποτελούν «αγκάθια» για δεκαετίες:

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Άρση του μονοπωλίου και ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, βάζοντας τέλος σε έναν αναχρονισμό δεκαετιών.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Καθιέρωση μίας και μόνο εξαετούς θητείας, ώστε ο θεσμός να θωρακιστεί από πολιτικές σκοπιμότητες.

Ευθύνη Υπουργών (Άρθρο 86): Αποφασιστική συμμετοχή τακτικών δικαστών στις έρευνες για ποινική ευθύνη μελών της κυβέρνησης.

Δημόσιο & Μονιμότητα: Μια νέα βάση για την έννοια της μονιμότητας, με κινητήρια δύναμη τη διαρκή αξιολόγηση για τη μάχη κατά του «βαθέους κράτους».

Δικαιοσύνη: Μεγαλύτερη εμπλοκή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων.



«Φρένο» στον δημοσιονομικό λαϊκισμό



Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις αφορά τη θεσμοθέτηση δικλίδων για τη δημοσιονομική ισορροπία. Ο Πρωθυπουργός θέλει να «κλειδώσει» στο Σύνταγμα τη συνέπεια των κυβερνητικών υποσχέσεων, ώστε να μην διολισθήσει ξανά η χώρα σε πρακτικές που οδήγησαν στην κρίση.

«Το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο "ζωντανό", αλλά ανήκει στον 20ό αιώνα. Είναι καιρός να τολμήσουμε τομές που θα συμβαδίζουν με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κλιματική κρίση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσκληση σε συναίνεση κόντρα στην «τοξικότητα»



Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν εποικοδομητικό διάλογο, μακριά από κομματικές περιχαρακώσεις. Όπως υπογράμμισε, η ίδια η διαδικασία της αναθεώρησης απαιτεί ευρείες συναινέσεις, αποτελώντας μια ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα να αφήσει πίσω του την τοξικότητα.

Η επιστολή του Πρωθυπουργού