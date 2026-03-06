Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: «Ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλους τους Έλληνες όπου κι αν ζουν»

Τη σημασία της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού υπογράμμισε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ψήφιση της σχετικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή.



Ο πρωθυπουργός στάθηκε στη σταδιακή διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής των αποδήμων στις εκλογικές διαδικασίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της δημοκρατικής ισότητας μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.



Όπως σημείωσε, μέχρι το 2019 οι Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό και επιθυμούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έπρεπε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν. Η κατάσταση αυτή άλλαξε το 2023, όταν για πρώτη φορά οι Έλληνες της διασποράς είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα που δημιουργήθηκαν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.



Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η πρόσφατη ψήφιση της νέας ρύθμισης από τη Βουλή αποτελεί το επόμενο βήμα. Από τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία μέσω επιστολικής ψήφου, από τον τόπο όπου κατοικούν, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς εκλογικά κέντρα.



Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το μέτρο διευκολύνει σημαντικά τους ψηφοφόρους που ζουν σε μεγάλες αποστάσεις από τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, επιτρέποντάς τους να ψηφίζουν χωρίς ταξίδια πολλών χιλιομέτρων.



«Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο ή στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το αυτονόητο δικαίωμα ίσης δημοκρατικής συμμετοχής.



Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επιστολική ψήφος αποτελεί μια πρακτική αναγνώριση της σημασίας της ελληνικής διασποράς, υπογραμμίζοντας πως «έτσι τιμούμε τη διασπορά στην πράξη».

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ανέφερε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram:



«Μέχρι το 2019 αν ζούσες στο εξωτερικό, και ήθελες να ψηφίσεις έπρεπε να ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Το 2023 κάναμε το πρώτο βήμα, για ΄πρώτη φορά οι Έλληνες της διασποράς ψήφισαν σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση. Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν. Ακριβώς όπως το έκαναν στις ευρωεκλογές. Χωρίς μετακινήσεις και ταξίδια πολλών χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο. Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο. Είναι το αυτονόητο. Ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες, όπου και αν αυτοί ζουν. Έτσι τιμούμε την διασπορά στην πράξη».